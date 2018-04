Der Verkehr auf der A8 steckt in einer Sackgasse

Die Anschlussstelle der A8 bei Neusäß ist überlastet - aber ist der Bau von neuen Straßen wirklich die Lösung?

Mit dem Auto schnell von A nach B kommen. Dieser Wunsch wird immer mehr zur Illusion. Nicht nur die Straßen in Augsburg, sondern in der ganzen Umgebung sind gerade zu Stoßzeiten verstopft. Gutes Beispiel für die Überlastung ist die A8-Anschlussstelle Neusäß, deren 20 Jahre alte Konzeption von der Realität eingeholt worden ist. Sowohl die zwei Kreisverkehre als auch die T-Kreuzungen bei der Abfahrt sind vor allem abends dicht.

Jeder will die größtmögliche Flexibilität - aber zu welchem Preis?

Der Verkehr nimmt immer weiter zu und nicht nur die Laster und Autos, sondern auch wir Verkehrsteilnehmer sind in einer Sackgasse angekommen. Jeder will zwar für sich die größtmögliche Mobilität und Flexibilität, aber jeder weiß, dass es so nicht weitergehen kann.

Schnell wird dann der Ruf nach dem Bau von neuen Straßen laut. Doch es kann und darf nicht die Lösung für die Mobilität der Zukunft sein, die Landschaft weiter zuzupflastern. Helfen kann ein Bündel an Maßnahmen: Dazu gehören zum Beispiel Fahrgemeinschaften, Straßenbahnen und natürlich bessere und mehr Zugverbindungen, vor allem aufs Land. Eine Patentlösung hat niemand. Ehrlicherweise muss man zugeben: Der Blick auf die überfüllten Straßen lässt alle ein Stück weit ratlos zurück.

Themen Folgen