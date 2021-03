vor 18 Min.

Der "Vogel des Jahres" ist an Lech und Wertach zu sehen

Dieses Rotkehlchen besucht den LBV-Kreisvorsitzenden Martin Trapp immer wieder an der Futterstelle in seinem Garten.

Plus Das Rotkehlchen ist zum "Vogel des Jahres 2021" gewählt worden. Gartenbesitzer können viel für den Liebling tun. Wo der Vogel im Landkreis Augsburg zu sehen ist.

Von Regine Kahl

Zum ersten Mal haben in diesem Jahr nicht Experten, sondern Bürger den "Vogel des Jahres" gewählt. Nach einem Zweikampf mit der Rauchschwalbe hatte das putzige Rotkehlchen den Schnabel vorne: Es gewann mit 17,4 Prozent der Stimmen. Der Kreisvorsitzende des Landesbundes für Vogelschutz (LBV), Martin Trapp, freut sich, dass "so ein sympathischer, netter Vogel" den Sieg heimgeflogen hat.

Trapp wundert die Wahl der Bevölkerung nicht. Mit roter (genauer gesagt orangefarbener) Kehle und Gesicht sowie den großen schwarzen Augen punktet das Rotkehlchen beim Menschen durch das "Kindchenschema". Trapp: "Das sieht wirklich niedlich aus." Die farbige Kehle habe wie alles in der Natur einen Sinn. Das Rotkehlchen plustere sich damit in der Balz oder im Streit um ein Revier gerne auf. So nett der Vogel aussieht, so einzelgängerisch ist er laut dem Experten. Außerhalb der Paarungszeit sei das Rotkehlchen sogar oft einzeln unterwegs, anders als zum Beispiel die Meisen, die gerne in Schwärmen umherfliegen.

Rotkehlchen an der Wertach und in den Lechauen

Und wo kann man den Vogel des Jahres im Augsburger Land live begegnen? "Er ist oft vor der Haustür zu sehen", sagt Trapp. Eine gute Chance zur Beobachtung gebe es in Gärten, Parks oder in der Nähe von Flüssen, wie an der Wertach oder den Lechauen. Auch am Europaweiher in Gersthofen halten sich die Tiere gerne auf.

So werden Vögel richtig gefüttert 1 / 6 Zurück Vorwärts Fütterung Wer bereits eine Futterstelle früher einrichtet, macht aber nichts falsch. Dann wissen die Vögel bereits, wo sie willkommen sind. Wer noch kein Vogel-Restaurant installiert hat, sollte besser eine Futtersäule aufhängen, anstatt ein Futterhäuschen aufzustellen. Das hat in erster Linie hygienische Gründe, denn in einem Futterhäuschen sitzen die Tiere direkt im Futter, während sie an einer Futtersäule von außen die Körner herauspicken. Futtersäulen sind vor allem bei Grünfink, Spatz und Kleiber beliebt. Amseln und Buchfinken warten lieber darauf, dass etwas aus der Futtersäule zu Boden fällt

Hygiene Um zu verhindern, dass sich in einem Futterhäuschen Krankheiten übertragen, sollte dieses regelmäßig mit heißem Wasser ausgewaschen werden.

Futterwahl Bei der Wahl der Körner sollte in erster Linie auf Qualität geachtet werden. Billigware sei häufig mit Abfall, Fett, Sand, Füllstoffen oder Getreide gestreckt. Wichtig sind Komponenten wie Sonnenblumenkerne, die sehr energiereich sind oder ein Fettblock für Spechte. Auch eine Wasserstelle ist sinnvoll. Tabu sind Essensreste, die unter anderem zu salzig sind.

Ganzjahresfütterung Die wird von den Vögeln unterschiedlich angenommen. Manche kommen besonders gerne im Sommer. Grundsätzlich sehen Naturschützer die Vogelfütterung viel weniger dogmatisch als früher. Man muss nicht warten bis Schnee liegt, man darf auch das ganze Jahr füttern, die Vögel nutzen es so, wie es ihnen guttut.

Nutzen Am Wichtigsten ist immer noch der vogelfreundliche Garten mit heimischen Beerensträuchern, Disteln und Sonnenblumen, deren Samen stehen bleiben und mit in Teilbereichen „unordentlichen“ Laubhaufen. Ein wichtiger Aspekt am Vogelfüttern hingegen ist die eigene Freude oder die der Kinder, wenn man die bunte Vogelschar direkt vor dem Fenster beobachten darf und somit unmittelbar Kontakt zur Natur hat.

Die Tipps gab Martin Trapp, Vorsitzender des Landesbunds für Vogelschutz der Kreisgruppe Augsburg (LBV).

Das Rotkehlchen gehört laut Trapp nicht zu den bedrohten Vogelarten. Der LBV werde daher keine besondere Kampagne oder Projekte zum Vogel des Jahres machen. Explizite Schutzmaßnahmen sind beim Rotkehlchen nach Ansicht des LBV nicht nötig. Vielmehr soll das Augenmerk in diesem Jahr auf die naturnahe Gestaltung von Gärten gelegt werden. Damit will der LBV laut Trapp auch einer Forderung der Landwirte nachkommen, die im Zusammenhang mit dem Volksbegehren "Rettet die Bienen" nicht nur ihre Rolle, sondern auch die der Gartenbesitzer sehen wollten.

Die Katze ist eine Gefahr für das Rotkehlchen

Das Rotkehlchen ist ein echter Gartenvogel und kommt zum Beispiel gerne angeflogen, wenn umgegraben wird, weiß Trapp aus eigener Erfahrung. Dann gibt es in der Erde Insekten und Würmer als Futter. Steingärten seien für die Vögel sehr nachteilig, so Trapp. Im Garten lauert für das Rotkehlchen, das sehr bodennah in Hecken nistet, noch eine Gefahr: die Katze.

Das Rotkehlchen ist ein leidenschaftlicher Sänger mit schönem Klang. Zusammen mit der Singdrossel sei es bis spät in den Abend zu hören, erklärt Trapp. Bei dieser Vogelart singe sogar das Weibchen. Rotkehlchen aus unserer Region fliegen im Winter Richtung Mittelmeer. Sie kommen zurzeit wieder Zug um Zug zurück. Diejenigen, die in der kalten Jahreszeit hier zu sehen sind, kämen aus der Ostseeregion zu uns, erklärt der Experte. "Wir haben da einen großen Durchzug."

Da die Teilnahme der Bevölkerung an der Wahl zum Vogel das Jahres so riesig war (450.000 Stimmen), soll sie auch künftig ein Wörtchen mitreden. Die Bürger haben dann die Wahl aus fünf von Experten vorgeschlagenen Arten.

