vor 56 Min.

Der Vogelmayer ist in Margertshausen „dahoam“

Thomas Mayer sorgt beim Kulturabend der Theaterfreunde mit Witz und Gesang für viele Lacher.

Von Marcus Angele

Beim schon traditionellen Kabarettabend der Theaterriege des SSV Margertshausen durften die Besucher gut zwei Stunden über das mit teils derben Stammtischwitzen und kuriosen Wortspielen gespickte Programm des Vogelmayers lachen. Der gesellige Niederbayer verstand es dabei, die Leute zu unterhalten, mitzunehmen und bei seinen Liedern auch zum Nachdenken zu animieren.

„Genießen Sie den Abend, meistens komm ich bloß einmal“, begrüßte der Vogelmayer lachend im „Dahoam“-T-Shirt und Lederhose seine Gäste. Über den gesamten Abend bekamen die Besucher den Eindruck, er könnte der gemeinsame Sohn von Fredl Fesl und Willi Astor sein, der oft am Witze erzählenden Stammtisch sitzt. Der Vogelmayer spielt gern mit dem Publikum und darum ist er auch lieber auf den kleinen Bühnen zuhause. Rund 170 Vorstellungen gibt er im Jahr und da muss er dann immer wieder mal etwas mehr oder weniger „hochniederbayerisch“ reden. In Margertshausen hatte er aber keinerlei Verständigungsprobleme und lederte mit seinen Witzen los, öfters auch völlig hemmungslos und herrlich politisch unkorrekt.

Er ha den Körper eines Gottes

Doch er weiß genau, wie weit er gehen kann und relativiert dies oft geschickt im gleichen Atemzug. Dann kalauert er sich von einer Schote zur nächsten, wenn er unter anderem behauptet „Ich habe den Körper eines Gottes, leider ist es Buddha“ oder fragt „ist Kegeln mit Thomas Anders als mit Dieter Bohlen?“.

Spontan witzelt er auch über eine Vegetarierin in der ersten Reihe. „Gell, sie ist schon mager, aber wir sind hier ja auch in Ma(r)gertshausen“. Seine Blödeleien bewegen sich immer knapp über oder auch unter der Gürtellinie, aber mit Charme und Können, bringt er sein Publikum stets zum Lachen.

Thomas Mayer ist seit fast 15 Jahren der Vogelmayer und darf auch derb und unbequem sein. Darum findet er die Figur für sich selbst und für die Besucher gleichermaßen wichtig: „Jawohl, der hat´s amol gsagt wie´s is.“ Aber er fügt auch hinzu: „Man muss das halt auch alles im richtigen Kontext zueinander sehen und nicht einseitig nach falsch oder richtig beurteilen – in jede Richtung ist ,extrem’ wahrscheinlich ungut“.

„Dahoam“ ist kein Ort, sondern ein Gefühl

Diese Ansicht brachte er sehr deutlich in zwei nachdenklichen Liedern zum Ausdruck. In „Die Welt wird von Tag zu Tag blöder“ prangerte er die zunehmende Dummheit auf der Welt an, in der sich die Leute übel beeinflussen lassen, ohne nachzudenken, was eigentlich viel wichtiger ist auf dieser Welt: Friede, gute Freunde und auch einmal über sich selbst lachen können. In „Dahoam“, so auch der Titel seines aktuellen Programms, zeigt er, dass „Dahoam“ kein Ort, sondern ein Gefühl ist. Zum Dank für einen sehr unterhaltsamen Abend überreichten die Theaterfreunde dem selbst ernannten Goaßmaß-Botschafter Vogelmayer eine Halbe des „edlen Getränks“ und stießen mit ihm auf die gelungene Vorstellung an.

