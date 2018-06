22:30 Uhr

Der Wasserstreit in Dinkelscherben wird immer schärfer

Die Behörde wirft der Gemeinde Versäumnisse vor. Doch Bürgermeister Edgar Kalb wehrt sich.

Rund 450 Besucher waren Donnerstagabend in die Sporthalle des Dinkelscherber Schullandheims gekommen. Dort informierte das Gesundheitsamt über neuerliche Bakterienfunde im Trinkwasser, die bei Proben durch das Landesamt für Gesundheit gefunden wurden.

Buh-Rufe und Applaus: Die Stimmung war emotional und viele Wortmeldungen machten klar, dass viele Dinkelscherber dem Landratsamt misstrauen. Die Zusammenarbeit mit diesem bezeichnete Bürgermeister Edgar Kalb als „ganz schlecht“. Er warf der Behörde „falsche Behauptungen“ vor.

Der Streit hat sich verschärft

Das wiesen deren Vertreter zurück. Sie sehen auf Seiten der Gemeinde massive Versäumnisse. Damit hat sich der Streit zwischen Gemeindeverwaltung und Landratsamt verschärft. Wie berichtet, hatte das Landratsamt in der vergangenen Woche auf unbestimmte Zeit eine Sicherheitschlorung des Wassernetzes angeordnet. Begründet wurde dies mit hygienisch „höchst bedenklichen Mängeln“.

Kalb hält die Anordnung für unangemessen. Deshalb klagt die Gemeinde dagegen. Er verweist auf die Untersuchungen eines Labors im Auftrag der Gemeinde. Dieses fand keine Keime. Dennoch führt an der Chlorung kein Weg vorbei. Sie beginnt im Netz der Oberschöneberger Wassergruppe am Montag, 18. Juni; im Dinkelscherber Netz am Montag, 25. Juni. Bis sie wirkt, muss das Wasser weiter abgekocht werden. Mehr lesen Sie in unserer Freitagsausgabe der Zeitung. (cf)

