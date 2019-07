18:55 Uhr

Der Wunsch im Augsburger Land zu leben, hat sich erfüllt

Manfred Hörmann geht nach 43 Jahren im Schuldienst in den Ruhestand. In dieser Zeit hat sich vieles in seinem Beruf verändert. Nun will er unter anderem voll im Tennis einsteigen.

Zum Abschied aus dem Schuldienst hat Manfred Hörmann, der bisherige Rektor der Grund- und Mittelschule Dinkelscherben, von den offiziellen Gästen viele Dinge bekommen, die ihn in Zukunft begleiten werden. Einen Wanderrucksack zum Beispiel – er freut sich nämlich besonders darauf, viel Zeit in der Natur zu verbringen. Unter den Präsenten war außerdem ein Tennisschläger – ab dem 1. August will er wieder voll einstiegen. „Meine Freunde warten schon auf das Datum“, erklärt er. Von Dinkelscherbens Bürgermeister Michael Kalb bekam Hörmann außerdem ein kleines Plastik-Modell einer Motorsäge.

„Die Beschäftigung mit Pflanzen und Bäumen war für mich nie Arbeit“, so der Schulleiter. Vielmehr hat ihm die Natur immer Kraft gegeben. Oft konnte man den Schulleiter beobachten, wie er die Schule zusammen mit den meisten seiner Kollegen gegen 14 Uhr verließ. Für Hörmann bedeutete das aber nicht Feierabend. Er zog sich in den eigenen Garten zurück, um Kraft zu tanken. Gegen Abend war er dann wieder in seinem Büro. „Wichtige Fälle habe ich immer auf den Abend geschoben, da konnte ich konzentriert und ungestört arbeiten“, erklärt Hörmann.

Mehr Zeit mit der Familie verbringen

Besonders wichtig ist es ihm, jetzt mehr Zeit mit seiner Familie zu verbringen: „Ich dachte mir oft, dass die Position des Schulleiters immer mehr auf Menschen zugeschnitten wird, die selbst keine Familie haben.“ Trotzdem betont er, wie wichtig es ist, selbst Familie zu haben. Nur so könne man die Nöte, Anliegen und Bedürfnisse der Familien, mit denen man arbeitet, nachvollziehen.

Eigentlich hatte er in Augsburg die Fächer Englisch und Sport studiert, um als Lehrer am Gymnasium zu unterrichten. Doch die Einstellungschancen am Gymnasium waren schlecht, viele schulten auf die Grundschule um und wurden als Junglehrer sofort ins kalte Wasser geworfen. 1976 übernahm Hörmann eine zweite Klasse an der Außenstelle einer Schule im Allgäu. Ein Raum, 38 Grundschüler und er, die Nachbarin übernahm die Aufgabe, das Gebäude zu heizen. „Es war etwa wie man sich die Schule in den 60er-Jahren vorstellt“, erinnert sich Hörmann. Er unterrichtete sofort und eigenverantwortlich alle Fächer und bezeichnet die Zeit im Allgäu heute als „sehr lehrreich“.

Im Augsburger Land sollten seine Kinder groß werden

1983 kehrte Hörmann zurück nach Dinkelscherben. „Ich wollte mich hier niederlassen, ein Haus bauen und eine Familie gründen“, erklärt er. Aufgewachsen war er in Ettelried und im Augsburger Land sollten auch seine Kinder groß werden. Er wurde Lehrer an der Grundschule in Dinkelscherben und war auch in der Kommunalpolitik aktiv. 2002 erlebte er den Umbau und die Sanierung der Grundschule in Dinkelscherben mit. Ein Drittel der Schüler musste an einen anderen Standort umziehen und Hörmann war als Konrektor für diesen Teil der Schule verantwortlich. 2004 wurde sein Vorgänger Leiter des Schulamts und er rückte auf den Posten des Rektors nach.

In den Jahren, die er im Schuldienst ist, hat sich einiges verändert. Er konnte zum Beispiel beobachten, wie immer weniger Schüler auf der Mittelschule bleiben. Er musste auch miterleben, wie der Ruf der Schulart immer schlechter wurde. Dabei ist er überzeugt, dass Mittelschüler heute sehr gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben. Er habe immer viel Wert auf die Vernetzung mit Unternehmen aus dem Umfeld gelegt. Deshalb kann er jetzt auch sagen: „Ich habe gar nicht so viele Schüler, wie ich in Lehrstellen vermitteln könnte.“

Druck auszuüben macht die Menschen nicht besser

Im Umgang mit seinen Kollegen setzte Hörmann auf einen konstruktiven Umgangston. Seine Überzeugung ist: „Druck auszuüben ist leicht, aber macht die Menschen nicht besser.“ Besonders positiv wird ihm ein Auslandsaufenthalt in Katalonien vor einigen Jahren in Erinnerung bleiben. Die Schule in Dinkelscherben war über die Programme Erasmus und Comenius immer international aktiv, doch dieses Zusammentreffen vieler Nationen in Spanien ist ihm im Gedächtnis geblieben.

Allerdings gibt es auch ein negatives Erlebnis, dass ihm im Gedächtnis bleiben wird. Für Hörmann gehörte ein umfassendes Sport- und Freizeitprogramm immer zur Aufgabe der Schule. Deshalb organisierte er einen Skitag in Oberstdorf. Bei widrigen Wetterbedingungen verletzten sich sieben Schüler, keiner schwer, aber drei mussten stationär im Krankenhaus behandelt werden.

Alles in allem betont Hörmann: „Wenn man mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, wird man nicht alt.“ (karrt)

