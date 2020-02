15:00 Uhr

Der bayerische Lausbub Markus Langer in der Gersthofer Stadthalle

"I derf des" steht auf Markus Langer T-Shirt. "Der derf des" will man gut und gerne antworten.

Markus Langer wird zur Kultfigur Sepp Bumsinger und bringt sein Publikum mit derbem Charme zum Lachen. Weshalb er seit Jahren eine Tankstelle boykottiert.

Von Diana Zapf-Deniz

Kann man einem Bayer wirklich böse sein, auch wenn er noch so gschert und ordinär ist? Offensichtlich nicht. Das bewies allein schon der große Andrang zu Markus Langer´s bayerischem Typenkabarett „Spaßvogel(n)!“ in der Stadthalle Gersthofen.

Ursprünglich war für den Auftritt nur der kleine Saal geplant. Doch aufgrund der hohen Nachfrage wurde die gesamte Stadthalle geöffnet und war sehr gut besucht. Sein Programm gibt es seit 2016 und Langers Kultfigur Sepp Bumsinger, mit Hornbrille, schiefen Zähnen und keinen ganzen Satz zusammenbringend, kursiert millionenklickverdächtig im Internet. Auffallend die Altersbandbreite des Publikums. Junge Männer, die ihren Männerabend mit einem Bumsinger Bier „Arschlecken350“ zelebrierten und sich vor Lachen nicht mehr einkriegten kamen ebenso wie ältere Paare, die sich endlich mal wieder an bayerischem Humor erfreuen wollten. Spektakulär sind weder das im Grunde genommen fehlende Bühnenbild noch Langer´s Aufzug. Keine Lederhose, kein Gamsbart. Schlichte Hose, Turnschuhe und T-Shirt tun´s auch. Auf der Bühne: Stuhl, Tisch und Garderobenständer mit Bumbsingers oranger Jacke und Kappe und natürlich eine Flasche Bier. Logisch. Was sonst.

Karl Heinz, Sepp Bumsinger und der Zehetmeier Hille

Die von Langer bewusst überzogen skizzierten Freunde Karl Heinz, Sepp Bumsinger und der Zehetmeier Hille und er selbst sind fast schon zum Verlieben. Stets unschuldig, sich keiner Sünde bewusst, einfältig und naiv. Markus Ludwig Langer, der gebürtige Münchener, parodiert seine Landsleute liebevoll. Zum Brüllen komisch arbeitet er haarfein die Eigenheiten seiner Figuren heraus. Dabei greift er Themen wie Ehealltag und den Kampf der Geschlechter ebenso auf wie zunehmende Probleme im Alter oder auch die Arbeitslosigkeit und den Start-up-Hype. Jeder Satz sitzt und jede Pointe nimmt einen langen, gekonnten Anlauf.

Mit lausbubenhaftem Charme misslingt die einfallsreiche Rettungsaktion einer Katze auf dem Baum. Seitdem wird Bumsingers Tankstelle boykottiert, weil „der blede Hund, der wirklich a bleder Hund is“ die Katze dorthin jagte. Dabei hatten die angeheiterten Herren, die das arme Katzerl ja nur retten wollten, die besten Absichten. Nein, böse sein kann man Langer nie, auf dessen T-Shirt „I derf des“ steht. Stimmt. Langer darf das – und nicht nur er. In Bayern darf man eben vieles, was dem Rest der Republik versagt bleibt. Sogar im zu kleinen Stringtanga aus den 80er Jahren mit Leopardenmuster darf zur Tankstelle gefahren werden, um kurz darauf viel zu schnell Richtung Bahnhof zu düsen, um den eigenen Sohn abzuholen. Die Konsequenzen müssen dann halt auch getragen werden, wenn die bayerischen Sheriffs humorlos den Schein einbehalten und die Ehefrau wochenlang nichts mehr mit einem redet, weil das ganze Dorf dank eines Videos in den sozialen Medien vom sexy Auftritt mitbekommen hat.

Mit Langer kann man herzhaft lachen, aber auch nachdenklich werden

Mit Langer kann man herzhaft lachen, aber auch nachdenklich werden. Er erklärt idiotensicher derb und hintersinnig, bringt das Publikum dazu, dass es Tränen lacht und behält dabei selbst eine todernste Miene. Mehrfach wurde er mit Gerhard Polt, dem jahrzehntelangen bayerischen Kabarett-König verglichen. In der Tat kommt man nicht umhin eine Ähnlichkeit mit Polts einzigartiger Kunstform zu sehen.

Seit Polt hat man den Bayer und seine Lebensart nicht mehr so grandios, sympathisch, humorvoll und authentisch porträtiert erlebt. Am Ende erzählt er seine Erfolgsstory, die ihn zu einem wunderschön sein Schlusswort bringt, indem er alle dazu auffordert, an die eigenen Träume zu glauben.

Auf den Riesenapplaus des bestens gelaunten Publikums antwortete er nur trocken und bescheiden zugleich: „Basst scho!“ Im Anschluss standen seine Fans Schlange für ein Autogramm und ein Foto mit ihm.

