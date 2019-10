19:20 Uhr

Der erste Schnellweg für Radler im Augsburger Land

Der Weldenbahnradweg auf dem Stadtgebiet der Stadt Neusäß wird vom Landkreis auf vier Meter Breite und zu einem Schnellweg ausgebaut. Was das bringen soll.

Von Regine Kahl

Breiter, weniger Kurven und Vorfahrt für die Radfahrer an Kreuzungen – so wird der neue Weldenbahnradweg im Stadtgebiet Neusäß aussehen. Der Landkreis startet dort ein Pilotprojekt für den Ausbau zu Radschnellwegen. Hauptziel ist, dass mehr Menschen – ob im Alltag oder auf dem Weg zur Arbeit – auf den Drahtesel umsteigen. Mit Blick auf die Uniklinik und die Anbindung nach Augsburg soll mit dem „Landrat Dr.-Frey-Radweg“ in Neusäß der Anfang gemacht werden.

Der Mobilitätsbeauftragte im Landratsamt Jonas Fricke stellte im Umweltausschuss den Kreisräten den Vorschlag der Schnellverbindung vor. Die Standards für eine „echte“ Radschnellstrecke mit einer Breite von 6,5 Metern und einem abgetrenntem Gehweg seien wegen des erforderlichen Grunderwerbs nicht realisierbar, machte Fricke gleich klar. Doch das Ziel eines schnelleren und möglichst kreuzungsfreien Radverkehrs sollte deswegen nicht aufgegeben werden.

Der Weg wird auf Neusässer Flur auf vier Meter verbreitert

Der Weldenbahnradweg ist bisher 2,50 bis 3 Meter breit. Vor Kreuzungen wird er oft verschwenkt (zum Beispiel Am Eichenwald) und schmaler. Dies soll besser werden: Der Weg wird auf Neusässer Flur auf vier Meter verbreitert, außerdem soll er vor der Querung von Straßen begradigt werden und die Radler bekommen Vorfahrt. Zu dem Projekt gehört auch, dass bei anstehenden Sanierungen auf der Weldenbahntrasse auf mindestens drei Meter verbreitert werden soll. Bei Neubauten von Brücken gilt das Ziel von vier Metern. Als nächster Schritt steht eine Verkehrsschau mit Polizei und Stadt Neusäß an.

Bei den Kreisräten kam die Idee des Schnellwegs durch die Bank sehr gut an. Der ehemalige Diedorfer Bürgermeister Otto Völk hat die Hoffnung, dass so mehr Studenten, Ärzte und andere Mitarbeiter der Uniklinik aufs Rad umsteigen und so die Verkehrssituation auf den umliegenden Straßen entlasten. Völk: „Die Parkplätze an der Klinik reichen doch nicht.“

Die Hauptachse in Richtung Augsburg

Landrat Martin Sailer bezeichnete den Weldenbahnradweg als eine „Hauptachse aus dem westlichen Landkreis Richtung Augsburg“. Die Gespräche mit der Stadt Neusäß, wie an dieses Konzept auch innerstädtisch angeknüpft werden kann, würden bereits laufen. Im Zuge des Ausbaus soll die Kreuzung bei Ehgatten über die ehemalige Staatsstraße umgebaut und für Radfahrer entschärft werden.

Einigkeit herrschte im Ausschuss auch, dass nach dem Pilotprojekt Weldenbahnradweg nicht Schluss sein soll. Die Kreisräte hatten mehrere Ideen, wo ein Ausbau des Radwegs geprüft werden sollte. Alwin Jung (Die Grünen) sprach die Strecke von Königsbrunn nach Mering an. Gerade für die Pendler zu dem P&R-Parkplatz in St. Afra wäre ein attraktiverer Radweg eine gute Sache. Schnell war klar, dass so wie hier manche Projekte nur im Schulterschluss mit den benachbarten Landkreisen oder der Stadt Augsburg Sinn machen.

Auch die Kommunen müssen ins Boot

Beispiele sind der Radweg an der Wertach oder die von dem Bobinger Bürgermeister Bernd Müller genannte Anfahrt zur WWK-Arena. „Da kommen unheimlich viele Zuschauer aus dem Landkreissüden mit dem Rad.“ Auch die Kommunen müssen mit ins Boot, mahnte Gabriele Olbrich-Krakowitzer (ÖDP). „Die Radfahrer werden doch sonst in Neusäß ausgebremst.“

Ein Herz für Radfahrer zeigte Kreisrätin Annette Luckner (SPD) mit ihrem Vorschlag, an der Weldenbahntrasse Servicestationen mit Werkzeug oder Luftpumpen anzubieten. Diese Idee wurde genauso positiv aufgenommen wie das Ziel, einen Gehweg abzutrennen, wo es machbar ist.

Wie sinnvoll ist ein Schnellweg für Radfahrer? Lesen Sie dazu unseren Pro- und Contra-Kommentar:

Pro Jeder, der schon mal auf dem Weldenbahnradweg unterwegs war, weiß: Hier kann es ganz schön eng werden. Radfahrer, Jogger, Spaziergänger oder Skater lieben und teilen sich diesen Weg. Für Radfahrer bedeutet das oft, sie müssen langsamer machen, runterbremsen. Die Verbreiterung ist für alle – ob zu Fuß, auf Rollen oder per Rad – eine gute Sache. Mehr Platz, weniger gefährliche Situationen. Diese Gleichung ist einfach. Gegenseitige Rücksichtnahme wird weiter geboten sein, dies gilt aber zunehmend auf allen Wegen und Straßen, denn Mobilität wird immer vielfältiger. Wer den Umstieg vom Auto aufs Rad fördern will, muss ein gutes Radwegenetz anbieten. In der Vergangenheit war diese Forderung oft ein Wunsch einiger „versprengter Radfahrer“. Heute haben Radfahrer eine breite Lobby. Denn es leuchtet ein: Attraktive Radwege sind ein einfacher Beitrag zum viel beschworenen Klimaschutz. ( Regine Kahl )





