Der frühere Kirchenchor füllt heute ganze Hallen

Der Reischenau-Chor „Jubilate“ feiert drei Tage lang sein 25-jähriges Bestehen. Seinen Anfang wagte das Ensemble im Dinkelscherber Ortsteil Oberschöneberg.

Von Walter Kleber

Der Reischenau-Chor „Jubilate“ ist in Feierlaune: Mit drei großen Jubiläumskonzerten am letzten April-Wochenende in Ustersbach blicken Christoph Reiter und seine fünf Sängerinnen musikalisch auf das 25-jährige Bestehen des Chores zurück. Begonnen hat alles vor einem Vierteljahrhundert: Im Dorf Oberschöneberg (Gemeinde Dinkelscherben) kristallisierte sich aus dem damaligen Kirchenchor eine Singgruppe heraus, die mit modernen kirchlichen Liedern Taufen, Hochzeiten und gelegentlich Gottesdienste gestaltete.

Aus der Gruppe von damals ist im Lauf der vergangenen 25 Jahre nach und nach ein professioneller Chor mit fünf gestandenen Sängerinnen und ihrem musikalischen Leiter und Frontmann Dr. Christoph Reiter gewachsen. Er ist ein musikalisches Multitalent und arrangiert alle Songs passgenau für den Chor, begleitet am Flügel, steuert mit kräftigem Tenor die einzige Männerstimme des Ensembles bei, überrascht mit immer neuen Ideen und ausgefeilten Choreografien und hält darüber hinaus auch alle organisatorischen Fäden bei Jubilate fest in der Hand.

Tickets sind in wenigen Tagen ausverkauft

Heute füllen Christoph Reiter und seine Kolleginnen Angela Donderer, Karola Fieber, Petra Reiter, Gertrud Rothfelder und Christine Spengler mühelos Säle, Hallen und ganze Kirchen. Tickets für ihre Konzerte sind in aller Regel binnen weniger Tage vergriffen. Der Name „Jubilate“ steht längst nicht mehr nur für modern interpretiertes kirchliches Liedgut – wenngleich sich die Lieder aus der Gründungszeit noch immer im breit gefächerten Repertoire und auf den mittlerweile drei eingespielten CDs finden.

Sachte und mit viel Fingerspitzengefühl hat der Chor schon vor vielen Jahren seine Fühler nach anderen musikalischen Genres ausgestreckt: Rockballaden, unvergessene Schlager aus längst vergangenen Zeiten, Megahits von Popgrößen wie den Beatles oder Abba. Dazu unsterbliche Songs großer Liedermacher: Udo Jürgens, Rainhard Fendrich, Hubert von Goisern, Peter Maffay und viele mehr. Bei aller fröhlichen Leichtigkeit, die der Chor Jubilate bei seinen Konzerten ausstrahlt: Durch alle Programme ziehen sich wie ein goldener Faden immer auch eine Note Melancholie und Nachdenklichkeit. Exakt diese breit angelegte Mischung ist es, die immer mehr Fans in die Konzerte von Jubilate lockt.

Zurück in die goldenen 1920er

Für ihr Silberjubiläum haben sich Christoph Reiter und „seine Mädels“ einiges vorgenommen: Am letzten April-Wochenende sind gleich drei aufeinanderfolgende Konzerte im Forum in Ustersbach geplant: Freitag, 27. April (20 Uhr), Samstag, 28. April (20 Uhr) und Sonntag, 29. April (19 Uhr). Die Chorproben für das große Jubiläumsfest laufen seit Monaten auf Hochtouren. Neben altbekannten Klassikern aus dem schier unerschöpflichen Jubilate-Repertoire und den Highlights der letzten großen Konzerte warten Christoph Reiter und seine fünf Kolleginnen mit vielen neu einstudierten Arrangements, pfiffigen Outfits und einer mitreißenden Bühnenshow auf. Allzu viel wollen sie allerdings noch nicht verraten. Nur so viel: in einer nostalgisch-musikalischen Zeitreise soll es auch zurück in die Goldenen 1920er gehen.

Karten kosten jeweils 14 Euro auf allen Plätzen. Freie Platzwahl, keine Reservierungen. Vorverkauf bei der Raiffeisenbank Dinkelscherben, bei allen Chormitgliedern, telefonisch unter (08292) 2827 oder per E-Mail postkorb@jubilatechor.de. Saalöffnung jeweils eine Stunde vor Konzertbeginn. Vor und nach den Konzerten sowie in der Pause werden Getränke serviert.

