Der kleine Lord: Eine schöne Botschaft zum Jahresende

Noch ist Cedric Errol (Isabel Kott) kein Lord. Denn er lebt gemeinsam mit seiner Mutter in eher bescheidenen Verhältnissen in einem belebten New Yorker Stadtteil. Als er erfährt, dass er nach England reisen wird, fällt ihm die Verabschiedung von seinen Freunden nicht leicht.

„Der kleine Lord“ in der Gersthofer Stadthalle war für die ganze Familie geeignet. Warum manche Zuschauer die Vorstellung mit Mütze und Jacke verfolgten.

Von Diana Zapf-Deniz

Das Familienmusical „Der kleine Lord“ nach dem Roman „Little Lord Fauntleroy“ von Frances Hodgson Burnett aus dem Jahr 1886 begeisterte in der Stadthalle Gersthofen die Zuschauer jeden Alters. Während seit bald 30 Jahren der Film von 1980 alljährlich kurz vor Weihnachten im Fernsehen zu sehen ist, tut es gut, den Kinderbuch-Klassiker auch mal wieder auf der Bühne zu sehen.

Mit einer ganz zauberhaften Bühnenproduktion des a.gon Theaters München wurde das Publikum zuerst in einen belebten und geschäftigen New Yorker Stadtteil entführt. Dort lebt der achtjährige Cedric „Ceddie“ Errol mit seiner Mutter Misses Errol, einer Amerikanerin. Dass Ceddie väterlicherseits adeliger Herkunft ist, weiß er bis dato noch nicht. Doch alles ändert sich, als Mister Havisham auftaucht und dem fröhlichen Jungen eröffnet, dass er der Nachfolger des verbitternden Earls of Dornicourt, Cedrics Großvater, werden soll. Sowohl Bühnenbild als auch Kostüme waren mit viel Liebe zum Detail bestückt und man fühlte sich als Betrachter in die Zeit des 19. Jahrhunderts versetzt.

Die Dialoge sind unterhaltsam und heiter

Die Musiker wurden stimmig und einfallsreich ins Bühnenbild integriert, nicht zuletzt, als der Saxophonist sich auch einmal die Schuhe von Cedric putzen ließ. „Der kleine Lord“ wurde lebhaft von Isabel Kott gespielt. An mancher Stelle schien dieser jedoch eher unbeholfen. Doch gerade das überzogen Kindliche kam zumindest bei den ganz jungen Zuschauern sehr gut an, denn sie mussten oft über den teils lispelnden und unbeholfenen Lord lachen.

Einerseits politisieren Cedrics Freunde mit ihm über einen amerikanischen Präsidenten, der eher einem Trampel gleicht, und andererseits kann der Junge das Wort Aristokrat nicht aussprechen.

Die Dialoge sind unterhaltsam und heiter und das Weihnachtsmusical wird keine Minute langweilig. Kamilla Adamik gab eine feurige, wunderbar in Szene gesetzte Polly Erroll und Renate Koehler eine gewitzte Tante Henriette, die das versnobte Leben zu schätzen weiß und doch das Herz am rechten Fleck hat. Pavel Fieber überzeugte als Graf Dornicourt und Tanja Maria Froidl brillierte mit ihrer hinreißenden Stimme.

Die gut zwei Stunden vergingen wie im Fluge und es hätte kaum eine schönere Botschaft der Autorin Burnett zum Jahresende überbracht werden können: „Jeder Mensch sollte mit seinem Leben die Welt ein kleines bisschen besser machen.“

Während der Vorstellung fällt die Heizung aus

Die Gäste in der Stadthalle gingen nach der Vorstellung gut gelaunt aus dem Saal und das, obwohl während der gesamten Zeit die Heizung ausgefallen war. Die Leute nahmen es mit Humor und einige holten sich schon gleich zu Beginn ihre Jacken aus der Garderobe. Nach der Pause setzte sich der eine oder andere auch eine Mütze auf, so wie Roland Verwiebe und sein Töchterchen Selma. „Es ist zwar kalt, doch wir haben unsere Jacken. Das schöne Musical schauen wir auf jeden Fall weiter an“, lacht der Vater aus Thierhaupten über diese ungewöhnliche Situation.

Das Gersthofer Stadthallenteam arbeitet mit Hochdruck daran, dass die Heizung bis zur nächsten Vorstellung wieder läuft, heißt es auf Nachfrage unserer Zeitung. Ein paar Tage sind ja noch Zeit. Am 3. Januar ist das Neujahrskonzert der Augsburger Philharmoniker.

