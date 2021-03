vor 37 Min.

Der kleine Weiher ist in großer Gefahr

Von Matthias Schalla

Es ist nur ein kleiner Weiher, der auf dem Weg nach Deuringen gegenüber der Driving Range liegt. Doch er ist Heimat von tausenden Lebewesen und bei den Bürgern äußerst beliebt. Bedrohte Fischarten wie das Moderlieschen, die Ukelei, Rotauge und Rotfeder oder auch der Dreistachelige Stichling sind hier zuhause und laben sich an den Larven der Köcherfliege und anderen Insekten. Diese Idylle ist jedoch in großer Gefahr. Denn: "Die Lebensader des Weihers ist versiegt, da ein Anwohner das gesamte Wasser entnimmt", sagt Pächter Lothar Seeßle. Ein Umstand, der dem zuständigen Landratsamt seit mehr als neun Jahren bekannt ist.

Gespeist wird der Weiher am Ziegelstadel über einen Entwässerungsgraben. Zusätzlich fließt Oberflächen- und Hangwasser aus der Umgebung in den kleinen Graben. Aktuell aber ist die Rinne ausgetrocknet. Grund dafür ist, "dass das Wasser von den oberhalb des Weihers gelegegen Grundstücken abgezwackt wird", ärgertsich Seeßle. Ohne frischen Nachschub ist der empfindliche Haushalt des kleinen Sees jedoch so stark gestört, dass die Fische und Mikroorganismen keinerlei Überlebenschancen hätten. "Tierquälerei" nennt Seeßle die Situation.

Vor sieben Jahren hat der gelernte Fischmeister die Pacht für den Weiher übernommen. "Seitdem versuche ich, das Gewässer in einen angemessenen Zustand zu bringen", sagt er. Tausende von Euro hat er bereits aus eigener Tasche investiert. So wurde bereits das Wasser komplett abgelassen, um mit einem Feuerwehrschlauch den Schlamm aufzuwirbeln, damit er aus dem Weiher abflöießen kann und der Boden ausreichend Sauerstoff bekommt. "Ähnlch wie ein Landwirt der seinen Acker pflügt, damit der Boden Luft bekommt. Um die Natur ins Gleichgewicht zu bringen, hat er vor einiger Zeit auch auf eigene Kosten eine Wasserarchitektin beauftragt, die ihm bei der Konzeptentwicklung beriet und ihm bei den Genehmigungsferfahren der Teichpflege zur Seite stand. Doch all seine Bemühungen wurden schnell wieder zunichte gemacht.

"Unbekannte haben immer wieder ihren Gartenteiche inklusive der Krankheiten dort entsorgt.", sagt Seeßle. Ins Wasser geschüttet wurden im gleichen Zuge auch zahlreiche Goldfische. 250 Exemplare, die urspünglich in Asien beheimatet sind, hat der Pächter bei eine seiner Säuberungsaktionen aus dem Wasser gefischt. "Die Ausscheidungen dieser Goldfische sind giftig und zudem fressen sie die Eier und Brut der anderen Fische." Seeßle nimmt die Anstrengungen dennoch gerne in Kauf. "Ich wünsche mir, dass der Weiher eine Begegnungsstätte für Mensch und Natur wird", sagt er. Ein Ort, an dem der Eisvogel nach Beute fischt, Spaziergänger auf den Bänken am Ufer die Ruhe genießen können und vielleicht sogar einmal Schüler einen anschaulichen Biologieunterricht vor Ort erleben dürfen.

Für dieses Ziel scheut er sich auch nicht, rund 800 Golfbälle vom nahe gelegenen Golfplatz aus dem Weiher zu holen oder alte Fahrräder und leere Flaschen zu entsorgen. Doch mittlerweile macht sich Resignation bei ihm breit. "Es ist ein Kampf gegen Windmühlen", ärgert sich der Fischmeister. Obwohl das Problem des vom Wasser abgeschnitten Zulaufs der Stadtverwaltung bekannt sei, habe sich nichts geändert. Auf Nachfrage unserer Zeitung nimmt Fachbereichsleiter Markus Voh dazu Stellung.

"Der Entwässerungsgraben wird vom für das Wasserrecht zuständigen Landratsamt Augsburg als ein Gewässer mit wasserwirtschaftlich geringer Bedeutung klassifiziert", teilt Voh mit. .Dass Wasser durch andere Anlieger aus dem Entwässerungsgraben entnommen wird, sei der Stadt Stadtbergen bekannt. Man habe zur Klärung der Zulässigkeit bereits im Jahr 2011 an das für das Wasserrecht zuständige Landratsamt Augsburg und das Wasserwirtschaftsamt Donauwörth gewandt. Laut Auskunft des Landratsamtes Augsburg bedarf die Entnahme von Wasser aus dem Entwässerungsgraben, aufgrund der "wasserwirtschaftlich geringen Bedeutung des Grabens keine Erlaubnis". Allerdings seien allgemeinen Sorgfaltspflichten nach dem Wasserhaushaltsgesetz zu beachten. Demnach wurden folgende Anforderungen an die Wasserentnahme gestellt:

Aus dem Graben darf nur die unbedingt notwendige Wassermenge entnommen werden.

Die Wasserführung im Fließgewässer darf durch die Entnahme nicht wesentlich vermindert werden. EIne Ableitung bis zu zehn Prozent der Wasserführung sei in der Regel akzeptabel.

Ein dauerhafter Aufstau bzw. eine Unterbrechung des Gewässerlaufs ist nicht zulässig.

Laut Voh wurde der besagte Grundstückseigentümer vom Landratsamt Augsburg schriftlich im Juni 2011 auf diesen Umstand hingewiesen und gebeten die vorhandenen Anlagen am Gewässer gegebenfalls so umzugestalten, damit die vorgenannten rechtlichen Voraussetzungen stets eigehalten werden. Ein weiterer Schriftverkehr zwischen dem zuständigen Landratsamt und dem Grundstücksbesitzer liegt der Stadt in dieser Sache nicht vor.

