11.03.2019

Der letzte Vorhang fällt

Hans Peter Engelbrecht hört nach über 30 Jahren mit dem Theater in Zusmarshausen auf.

Hans-Peter Engelbrecht leitet seit 1983 die Zusmarshauser Theatergruppe. Nun hört er auf. Welche Stücke ihm in besonderer Erinnerung sind und weshalb vor Jahren eine Aufführung ausfallen musste

Von Michaela Krämer

Am 13. April fällt für Hans-Peter Englbrecht zum letzten Mal der Vorhang. Nach vielen Wochen intensiver Proben zu dem Stück „Die etwas wilde Hochzeitsnacht“ nimmt er Abschied von der Zusambühne.

Das sei kein leichter Entschluss gewesen, betont der 71-Jährige. Immerhin leitete er seit 1983 die damals neu gegründete Theatergruppe. Während dieser Zeit hatte HP, wie er von seinen Darstellern genannt wird, über 40 Vorstellungen erfolgreich einstudiert. Und auch für Bühnenaufbau und Bühnenbild war sich Englbrecht nicht zu schade. „Mädchen für alles – ein Mann der Tat und nicht großer Worte“, so ist über ihn im Programmheft zur Aufführung „Die etwas wilde Hochzeitsnacht“ zu lesen.

„Als Regisseur muss man leidenschaftlich und mit Herzblut an die Sache herangehen“, sagt der pensionierte Lehrer. Im Alter von 35 Jahren gründete er ein Schultheater. Er selbst hielt sich bei den Texten nie an das Original. Oft baute er sogar noch ein paar Rollen ein, wenn es ihm richtig erschien.

Es war die Verwandlung vom Menschen zum Schauspieler in einer Rolle, die dem Spielleiter jedes Jahr aufs Neue Freude bereitet hat. „Am Anfang werden die einzelnen Rollen nur vorgelesen. So nach und nach wird der Mensch auf der Bühne zur anderen Person.“ Englbrecht erklärt es in einem Beispiel: „Wenn im Stück zwei Leute ein Liebespaar spielen und sich die Leute auf dem Nachhauseweg den Kopf zerbrechen, ob sie auch im wahren Leben ein Liebespaar sind, haben wir alles richtig gemacht.“

Der Name Engelbrecht wird immer untrennbar mit der Zusambühne verbunden bleiben. Er galt vor der Bühne als leidenschaftlich, ein Mann der klaren Worte und Fan von Komödien und Klassikern. Und deshalb war es für ihn und seine Zusambühne ein Highlight, als sie mit der Inszenierung „Der Brandner Kaspar und das ewige Leben“ nach Dillingen und sogar nach Augsburg ins Kurhaus-Theater eingeladen wurden.

In all den Jahren musste nur einmal eine Aufführung komplett ausfallen. Das war 2001. Die Proben zu „Sunshine Boys“ von Neil Simon waren gerade beendet, als 14 Tage vor der Premiere das Stück aus Krankheitsgründen ausfallen musste. Hans-Peter Englbrecht musste ins Krankenhaus.

„Natürlich wird mir etwas fehlen, aber irgendwann muss man aufhören können.“ Die Bindung zum Theater bleibt bestehen. „Ich werde weiterhin beratend zur Seite stehen.“ Doch neben der Bühne gibt es Projekte, die ihm sehr am Herzen liegen, wie das Waldwerk Kuno 1 oder das Projekt Friedensdorf. Seine Vorträge an der Volkshochschule sind legendär, seit 2016 führt er interessierte Besucher auf den Spuren der Römer durch den historischen Ortskern von Zusmarshausen.

Zeit mit seiner Frau Tuula, die ihm für die Bühne und all seine Projekte immer die nötigen Freiräume gegeben hat, bleibt ihm jetzt ein bisschen mehr. So ist eine Reise im Frühjahr nach Marokko geplant, später geht es nach Finnland. „Dort werde ich wieder die berühmten Blaubeeren sammeln.“ Und vielleicht fährt er mit seiner Tuula auch dieses Jahr wieder nach Lappland, wo es so schöne Skigebiete gibt, dass er immer ins Schwärmen kommt, wenn er darüber erzählt. Und dann ist ja noch die Zusambühne da, wo er immer ein gern gesehener Gast sein wird.

