Der mühsame Kampf um die Verlierer der Corona-Krise im Kreis Augsburg

Plus Corona schränkt alle Bereiche des öffentlichen Lebens ein. Besonders schlimm hat das Virus allerdings die Jugendarbeit getroffen. Wie Pädagogen versuchen, die Jugendlichen nicht zu verlieren.

Von Tobias Karrer

Im Jugendzentrum in Bobingen hat sich in diesem Jahr Einiges ändern müssen. Die bequemen Palettenmöbel mit Sitzkissen an der Fensterfront sind verschwunden. An ihrer Stelle stehen jetzt blanke Holzkisten, die man leicht desinfizieren kann. Der Weg zur Toilette im Untergeschoss oder ins Fifa-Zimmer ist mit silbernem Klebeband markiert. Ein Einbahnstraßensystem soll dafür sorgen, dass sich kein Stau bildet. Billard-Queues, Dartpfeile und Playstation-Controller werden nach jeder Benutzung desinfiziert. Überall auf dem Boden kleben rote Hinweise auf den Sicherheitsabstand von 1,5 Meter. Am Eingang steht Desinfektionsmittel.

Vor Corona war im Jugendzentrum Bobingen regelmäßig sehr viel los. Die Mitarbeiter sprechen von durchschnittlich 50 Jugendlichen am Nachmittag und Abend. Am Wochenende trafen sich in der Einrichtung bis zu 70 Leute. So kennt Alexander Beyer, der stellvertretende Leiter, das Juze in Bobingen nicht mehr. Er ist erst nach dem Lockdown dazugekommen und erklärt: „Aktuell dürfen wir nur 14 Jugendliche reinlassen. Es ist aber nicht oft der Fall, dass wir jemanden abweisen müssen.“

Das Jugendzentrum in Bobingen. Bild: Tobias Karrer

Für das Ausbleiben der Jugendlichen sehen Beyer und der Streetworker Tim Hofmann mehrere Gründe. „Dass sie hier drinnen die Maske tragen müssen, ist für die Jugendlichen natürlich nervtötend“, sagt Beyer. Die Pädagogen selbst kämpfen damit, dass sie ständig ermahnen müssen. Tim Hofmann betont: „Solange es im Juze mehr Einschränkungen gibt als im öffentlichen Raum, kommen nur wenige Jugendliche.“

Auch im Jugendzentrum Bobingen werden Kontaktdaten erfasst

Der Streetworker erklärt: „Die Corona-Krise hat der offenen Jugendarbeit in meinen Augen das Attribut 'offen‘ genommen.“ Das Konzept sei eigentlich, dass jeder kommen und gehen dürfe, wann er wolle. Die Einrichtung sollte einen geschützten Raum zum Ausprobieren und Explorieren darstellen. All das ist aktuell nur bedingt möglich.

Auch das Juze muss zum Beispiel die Kontaktdaten der Besucher erfassen. Die tatsächliche Identität der Jugendlichen war vorher für die Sozialarbeiter nicht relevant. Melanie Zacher, pädagogische Leitung beim Kreisjugendring, betont: „Wir verlieren die freie Rolle, die wir neben den Jugendlichen einnehmen.“

Alles ist besser, als wieder schließen zu müssen, da sind sich auch Hofmann und Beyer einig. „Ich habe trotz allem das Gefühl, dass es wichtig ist, dass es diese Anlaufstelle gibt“, betont der stellvertretende Juze-Leiter. Als am 17. März Schulen und Kindergärten schließen mussten, kam auch die Jugendarbeit im ganzen Landkreis abrupt zum Stehen.

Lena-Maria Frank, Bildungs- und Kulturreferentin beim Kreisjugendring (KJR) betont: „Natürlich war das für Pädagogen ein Schock und frustrierend, aber dann denkt man um und mit neuen Ideen kommt auch neue Kraft.“ In vielen Orten im Landkreis gingen Sozialarbeiter online, um die Jugendlichen auf diesem Weg zu erreichen. Schon zu Ostern stellte der KJR zum Beispiel Bastelanleitungen ins Netz und in den Pfingstferien lieferten Mitarbeiter 350 Bastelspaßpakete im Landkreis aus. Sabine Landau, die Geschäftsführerin des KJR fasst zusammen: „Die größte Hürde für die Jugendarbeit ist im Moment die Unsicherheit.“

Streetworker haben es besonders schwer

Besonders hart traf der Lockdown Streetworker wie Tim Hofmann. Er musste seine aufsuchende Arbeit und die Einzelfallhilfe vorübergehend einstellen. Schnell erwirkte der KJR in Zusammenarbeit mit dem Landratsamt die Einstufung als „systemrelevant“ für Pädagogen wie ihn. Laut Sabine Landau war das ein wichtiger Schritt. Ohne die Systemrelevanz hätten auch Sozialarbeiter, die nur mit einer Gruppe Kontakt aufnehmen, mit Bußgeldern rechnen müssen. Das sei einmal fast passiert.

Ein weiteres Problem: Tim Hofmann hätte seine Kontakte im Stadtgebiet am Anfang der Krise dokumentieren müssen, wie jede andere öffentliche Einrichtung. Streetworker sehen die Anonymität ihrer Klienten allerdings als Grundpfeiler ihrer Arbeit. „Das funktioniert nicht, wenn ich mit einem Klemmbrett unterwegs sein muss“, betonte der Augsburger. Zum Glück gab es auch hier bald eine Ausnahmeregelung, denn keinen Kontakt mehr zu den Jugendlichen zu haben ist laut Hofmann „das Schlimmste, was dir als Jugendarbeiter passieren kann.“

Strenge Regeln im Juze Gersthofen

Katrin Schalil, Jugendpflegerin in Stadtbergen, betonte in der letzten Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses der Stadt: „Die Arbeit hat sich verändert und ist anstrengender geworden.“ Dem würde Alexander Beyer zustimmen. Auch das Jugendzentrum in Gersthofen musste strenge Corona-Regeln einführen. Maskenpflicht und Abstand sind hier laut Website ebenso Thema, wie in Bobingen. Die neueste Meldung des Juze „Youth-Connection“ lautet: „Der Billardraum ist für jeweils zwei Besucher*innen wieder geöffnet.“

Unterkriegen lassen will sich allerdings niemand. Sabine Landau betont: „Manche Jugendliche brauchen uns jetzt dringender denn je.“ Für Melanie Zacher sind Kinder und Jugendliche die Verlierer der Krise. Familiäre Probleme, beengte Wohnverhältnisse, schlechte Noten durch eingeschränkten Zugang zum virtuellen Unterricht, aber auch Konflikte mit den Ordnungsbehörden, werden durch die Krise verstärkt. „Wir hören aus vielen Kommunen, dass sich die Jugendlichen jetzt im öffentliche Raum treffen“, sagt Sabine Landau.

Was passiert beim neuerlichen Lockdown

Doch was tun? Ideen haben die Mitarbeiter des KJR, zu denen auch Alexander Beyer und Tim Hofmann zählen, viele. In den Herbstferien soll für die Jüngeren zum Beispiel eine Zirkuswoche, natürlich unter strengen Hygieneauflagen, stattfinden. Alexander Beyer plant außerdem an einem Zukunftsprojekt und versucht Sponsoren für die Idee zu finden: Aus einem Lastenrad will er eine Art Outdoor-Juze machen, mit mobilen Sitzgelegenheiten und der Möglichkeit, Getränke und warmes Essen auszugeben.

Außerdem überlegt der KJR, seine Räumlichkeiten und Pädagogen im Falle eines neuen Lockdowns für Kinder und Jugendliche zur Verfügung zu stellen, die aufgrund des Homeschoolings schulische Probleme haben oder denen schlicht der Zugang zu den notwendigen Geräten fehlt. Melanie Zacher fasst zusammen, was alle Pädagogen an die Jugendlichen gewandt ausdrücken wollen: „Selbst wenn ein neuer Lockdown kommt, sind wir für euch da.“

