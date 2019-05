vor 34 Min.

Der nächste Stau-Freitag auf der B2 steht bevor

Am Freitag wird es auf der B2 zwischen Gersthofen und Langweid wieder eng. Pro Fahrtrichtung steht nur ein Fahrstreifen zur Verfügung.

Zwischen Gersthofen und Langweid wird am Wochenende wieder gearbeitet. Zwei Spuren auf der B2 fallen weg und auch Ausfahrten werden gesperrt.

Autofahrer aufgepasst: Am Freitag wird es auf der B2 zwischen Gersthofen und Langweid wieder eng. Pro Fahrtrichtung steht nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Auf der Baustelle in diesem Bereich wird am Wochenende wieder gearbeitet. Das teilte das Staatliche Bauamt mit.

Bereits am Freitag vergangener Woche kam es zwischen Gersthofen und Langweid immer wieder zu Stauungen. Dort wird auf 3,5 Kilometern ein neuer Fahrbahnbelag aufgebracht. Die Arbeiten laufen immer nur am Wochenende. Allerdings wird die Baustelle schon am Donnerstagabend eingerichtet.

Sperrungen auf der B2 an der Ausfahrt Stettenhofen

Das hat zur Folge, dass der Verkehr bereits am Freitag auf die Gegenfahrbahn umgeleitet wird und somit die vierspurige B2 zweispurig wird. Hinzu kommt, dass es Sperrungen an der Ausfahrt Stettenhofen gibt. Wer aus Richtung Augsburg kommt, kann dort nicht ausfahren. Auch die Einfahrt Richtung Donauwörth ist nicht möglich. Die Umleitung erfolgt über die Anschlussstelle Langweid und Bergstraße.

Der Freitag wird noch einige Zeit der Stautag auf der Bundesstraße 2 bleiben. Laut Auskunft des Straßenbauamtes soll insgesamt an vier Wochenenden gearbeitet werden. Dieses Wochenende ist das zweite davon.

Weitere Baustelle: Lechbrücke wird saniert

Im nördlichen Bereich des Landkreises gibt es eine weitere große Baustelle. Es ist die Lechbrücke, die saniert wird. Die Vollsperrung der Strecke zwischen Meitingen und Thierhaupten läuft noch bis Ende Mai. (elhö)

