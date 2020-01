vor 32 Min.

Der neue Fahrdienst nimmt Fahrt auf

Das Angebot für die Bürger im Raum Nordendorf und Umgebung soll die Selbstbestimmung im Alter erhalten. Wie es funktioniert

Von Rosmarie Gumpp

Helmut Wech freut sich darüber, dass es jetzt so weit ist: Am Mittwoch, 8. Januar, nimmt der begleitende Fahrdienst des ambulanten Krankenpflegevereins Holzen und Umgebung seinen Dienst auf. Der Vorsitzende erklärt, dass „der begleitende Fahrdienst für Personen angeboten wird, die keine oder wenig Möglichkeiten haben, mobil zu sein. Wir denken hier an ältere Personen, aber auch an solche, die durch Krankheit, Unfall oder Behinderung vorübergehend in ihrer Mobilität eingeschränkt sind“.

Wichtiges Ziel sei es, auch die Selbstbestimmung im Alter zu erhalten. Der begleitende Fahrdienst umfasst einen Umkreis von circa 20 Kilometern. Das Angebot deckt das komplette Vereinsgebiet des ambulanten Krankenpflegevereins Holzen und Umgebung ab, umfasst nicht nur die Pfarreiengemeinschaft Nordendorf-Westendorf, sondern auch die Verwaltungsgemeinschaft Nordendorf. Ebenso kommt noch die Pfarrei Langenreichen dazu. Der begleitende Fahrdienst kann angefordert werden für Arztbesuche, die Fahrt zur Krankengymnastik und zur Fußpflege, den Besuch beim Friseur, für Post- und Behördengänge sowie Fahrten zur Bank, für Fahrten zu gesellschaftlichen Treffen und für Einkaufsfahrten mit Hilfestellung. Als Vergütung werden pro gefahrenem Kilometer 25 Cent berechnet.

So funktioniert der Fahrdienst 1 / 3 Zurück Vorwärts Nummer Die Fahrten können jeweils montags bis freitags zwischen 16 und 18 Uhr über folgende Handynummer gebucht werden: 01520/8367700.

Ablauf Der Telefondienst steht erstmals am Dienstag, 7. Januar, zwischen 16 und 18 Uhr zur Verfügung, der Fahrdienst nimmt seinen Dienst dann am Mittwoch, 8. Januar, ab 8 Uhr auf.

Zeit Der Fahrdienst steht weiterhin von Montag bis Freitag zwischen 8 Uhr und 17 Uhr zur Verfügung; auch an einem Sonntag, wenn dies gewünscht wird, um Gottesdienste innerhalb der Pfarreiengemeinschaft besuchen zu können. (rogu)

Der Fahrdienst wird ausschließlich von ehrenamtlichen Frauen und Männern übernommen, die den Dienst ohne Vergütung ausüben. Der behindertengerecht ausgestattete Caddy (rollstuhlgerecht) ermöglicht auch Begleitdienste für Personen, die schwer in ihrer Mobilität eingeschränkt sind. Der Fahrdienst ist vollkommen freiwillig und jederzeit widerrufbar. Es besteht keine Verpflichtung zur Beförderung.

Themen folgen