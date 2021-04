Der neue Jugendpfleger hat in Diedorf seinen Traumjob gefunden

Plus Seit Kurzem ist Johannes Bockermann neuer Jugendpfleger in Diedorf. Wo er die Schwerpunkte seiner Arbeit sieht und wie er die Diedorfer Jugend einschätzt.

Johannes Bockermann hat seinen "Traumjob" gefunden. "Ich sehe mich als gemeindlicher Jugendpfleger und mache das wahnsinnig gern", erklärt der 36-jährige Diplompädagoge im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Erfahrung hat ihm allerdings nicht nur gezeigt, dass er sich persönlich für den richtigen Beruf entscheiden hat, sondern auch, wie wichtig professionelle Jugendarbeit für eine Gemeinde sein kann.

Vor drei Wochen übernahm Johannes Bockermann die Stelle von Jugendpflegerin Xenia Ullrich in Diedorf als Mutterschaftsvertretung. Die Zeit hat der Pädagoge bereits dafür genutzt, sich in Diedorf einzufinden und Kontakte zu knüpfen. "Ich war schon draußen an den bekannten und manchen geheimen Hotspots der Jugendlichen unterwegs", sagt er. Außerdem habe er Kontakt zu den Vereinen in Diedorf aufgenommen, um "das Netzwerk der Jugendarbeit kennenzulernen und an manchen Stellen auch neu zu knüpfen".

Die Diedorfer Jugend ist "offen, interessiert und ehrlich"

Die Diedorfer Jugend hat Johannes Bockermann bisher als "offen, interessiert und ehrlich" kennengelernt. Grundsätzlich scheinen ihm die Jugendlichen "voller Tatendrang, die wollen etwas machen und stehen in den Startlöchern", erklärt er. Erste Projekte seien schon an ihn herangetragen worden, unter anderem die Verschönerung des Jugendzentrums. "Dabei bauen sie sich keine Luftschlösser, sondern kommen mit realistischen Ideen zu mir", sagt der Pädagoge.

Die Arbeit in der Jugendpflege steht in Bockermanns Augen auf drei Säulen. Natürlich ist er Ansprechpartner und Fürsprecher der Jugendlichen in allen Lebenslagen. Außerdem sieht er sich als Bindeglied der Jugendarbeit vor Ort, auch auf der Straße. Das Netzwerken ist einer der wichtigsten Bestandteile seiner Tätigkeit. Die dritte Säule wären eigentlich der Jugendtreff und die Durchführung von Veranstaltungen. "Diesen Bereich in der Pandemie als eingeschränkt zu bezeichnen, ist noch positiv formuliert", sagt der Pädagoge. Der Treff darf bei einer Inzidenz unter 100 zwar öffnen, aber es gelten strenge Hygienevorschriften.

Wegen der Liebe ist er nach Augsburg gezogen

Eigentlich kommt Johannes Bockermann nicht aus der Region. Er ist in Niedersachsen geboren und aufgewachsen. Nach Bayern kam er erst für sein Studium der Pädagogik und Kommunikationswissenschaften in Bamberg. Danach arbeitete fünf Jahre lang in der Gemeinde Bergkirchen im Landkreis Dachau als Jugendpfleger. Wegen "der Liebe" ist er vor zwei Jahren nach Augsburg gezogen. Als Erstes übernahm er eine Mutterschaftsvertretung im Jugendzentrum Friedberg. "Ich wollte die Juze Arbeit mal voll erleben", erklärt er. Auch die Stelle in Diedorf habe dann "perfekt" auf ihn gepasst.

Für Johannes Bockermann ist Jugendarbeit eine wichtige Aufgaben von Kommunen. In vielen Gemeinde werde diese Pflichtaufgabe aber mit dem Verweis auf bestehende Vereinsangebote vernachlässigt. An der Vereinsarbeit hat der Pädagoge auch nichts auszusetzen, allerdings müsse Jugendarbeit, die möglichst viele junge Menschen erreichen soll, "professionell und niederschwellig" sein. "Das kostet natürlich auch Geld", betont er.

"Jugendarbeit ist ein Standortfaktor"

Seine Erfahrung zeigt, dass sich die Investition lohnt. "Es gibt nichts Traurigeres als ein Ort, der nicht lebt und nur ein Schlafplatz ist", sagt er. Eine aktive und vernetzte Jugendarbeit könne eine Gemeinde mit Leben füllen und Angebote schaffen, die die Jugendlichen auch emotional an sie binden. "Wenn wir nichts anbieten, orientieren sie sich woandershin. Also zum Beispiel nach Augsburg", erklärt der Experte und ergänzt: "Jugendarbeit stärkt Gemeinden." Der Grund: Jugendliche stünden an der Schwelle zum Erwachsenwerden und seien bereits in der Lage, sich vor Ort zu engagieren - ein Engagement, das nachhaltig sein kann, zum Beispiel, wenn ein Mitglied des Jugendrates später im Gemeinderat mitarbeitet oder, wie zum Beispiel in Dachau, zu einem der jüngsten Oberbürgermeister Deutschlands gewählt wird. Alles in allem fasst Bockermann zusammen: "Jugendarbeit ist ein Standortfaktor."

Johannes Bockermann hat viel vor. Losgelöst von seinen Aufgaben als Jugendpfleger träumt er schon seit Jahren davon, eine "Jugend-Schokoladenfahrt" durchzuführen. Dabei wird Schokolade klimaneutral nach Europa transportiert und dann mit dem Fahrrad auf dem Kontinent verteilt. Der Pädagoge hofft, dass er das Projekt nächstes Jahr in den Osterferien verwirklichen und mit einer Gruppe nach Amsterdam radeln kann: "Das ist die perfekte Aktion für Jugendliche. Da ist alles drin: Nachhaltigkeit, Gruppenerlebnisse, Sport und vieles mehr."

Lesen Sie dazu auch: