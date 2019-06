18:21 Uhr

Der neue Rektor bringt Musik in die Eichenwaldschule

Der Steppacher Thomas Fink übernimmt die Leitung der Grund- und Mittelschule. Ein Angebot ist ihm dabei besonders wichtig.

Die größte Grund- und Mittelschule in Neusäß bekommt einen neuen Rektor: Der Steppacher Thomas Fink werde die Leitung der Eichenwaldschule übernehmen, teilt das staatliche Schulamt mit.

Im Alter von 65 Jahren hatte sich Vorgängerin Jutta Gasteiger zum Halbjahr in den Ruhestand verabschiedet. Sie hat sechs Jahre lang die Schule, die rund 400 Kinder und Jugendliche besuchen, geleitet. Konrektor Johannes Sedlmeyr übernahm nach dem Abschied von Jutta Gasteiger kommissarisch die Leitung.

Fink ist seit rund 17 Jahren Lehrer

Der neue Rektor Thomas Fink wechselt von der Friedrich-Ebert-Schule in Göggingen nach Neusäß, wo er in Steppach mit seiner Familie wohnt. In Göggingen war er im Herbst 2017 Leiter geworden. Vorher hat der Pädagoge mehrere Jahre in der Firnhaberau unterrichtet. Fink ist seit rund 17 Jahren Lehrer und arbeitet sehr gerne mit den älteren Mittelschülern zusammen. Ihm ist das musikalische Angebot an einer Schule wichtig. Er hat Musik studiert und ist ausgebildeter Trompeter. In der Firnhaberau betreute Fink viele Jahre eine erfolgreiche Bläserklasse. Ein Anliegen sind Fink auch die Hilfe für junge Leute bei der Berufsorientierung und die Ganztagsbetreuung.

In Neusäß findet der neue Rektor frisch hergerichtete Räumlichkeiten vor. Die Eichenwaldschule ist jüngst umfassend von der Stadt saniert und modernisiert worden. Und es geht weiter: Aktuell wird für die Ganztagsbetreuung mit Spielfläche und Speisenbereich an der Stelle der Hausmeisterwohnung gebaut.

Die Aufgaben an der neuen Wirkungsstätte von Thomas Fink sind vielfältig. Seit dem Schuljahr 2014/2015 ist die Eichenwaldschule Profilschule für Inklusion. (kar/alt)

