Der rote Bulli - das Allzweckfahrzeug des Stereoton in Neusäß

Plus Der Leiter des Neusässer Jugendzentrums Markus Bzduch und sein roter VW-Bus sind auch nach 18 Jahren noch ein gutes Gespann. Sie haben viel zusammen erlebt.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Seit die ersten VW-Kastenwagen vor 70 Jahren gelaufen sind, haben sie viele Freunde gefunden und weisen inzwischen einen hohen Nostalgieeffekt auf. Galt das Fahrzeug zunächst weitgehend nur als Transportmittel für Waren von A nach B und war somit der Lastenesel der Wirtschaftswunderzeit und Liebling der Gewerbetreibenden, so fand er bald schon auch Freunde unter Privatleuten für Freizeit und Urlaub. Einer davon ist der Leiter des Jugendkulturhauses Stereoton in Neusäß, Markus Bzduch.

Seit 18 Jahren befindet sich sein roter Bulli in seinen Diensten und hat gleichzeitig seinen Bestimmungszweck auch hinsichtlich zu verrichtender Aufgaben für das Stereoton gefunden. Bzduch blickt gerne auf die Anfangszeit mit seinem „Bulli“ zurück. „Es war ein fünf Jahre altes Unfallfahrzeug mit Totalschaden und hatte 100.000 Kilometer auf dem Buckel. Mit 12.000 Euro war er immer noch ziemlich teuer“, erinnert sich sein Besitzer.

In Eigenregie begann Bzduch das Fahrzeug aufwendig und zeitintensiv komplett zu restaurieren. Er kann sich noch genau erinnern, wie unheimlich stolz er war, als er das erste Mal mit dem roten Bulli zur Arbeit in das ehemalige Stereoton an der Daimlerstraße gefahren war und das Fahrzeug vom Fenster des Jugendcafés aus im Hof stehen sah. 18 Jahre sind seither vergangen und Herr und Auto sind immer noch ein gutes Gespann dank der liebevollen Pflege Bzduchs.

Der Bulli ist das Maskottchen des Jugendzentrums Stereoton in Neusäß

Mehr oder weniger ist das Fahrzeug, das inzwischen das Jugendkulturhaus an drei verschiedene Standorte begleitet hat, nicht nur Privatauto, sondern auch schon ein Aushängeschild für das Stereoton. Wenn der VW-Bus vor der Türe steht, weiß jeder: Bzduch ist da und das Jugendkulturhaus geöffnet. Zuverlässig brachte der Bulli Bzduch zunächst jeden Tag von seinem Heimatort Haunstetten zu seinem Arbeitsort Neusäß, schnell nutzte er ihn aber auch für seine vielfältigen Aufgaben für das Jugendkulturhaus.

Der rote VW-Bus des Leiters des Jugendkulturhauses Stereoton Markus Bzduch ist immer dabei. Bild: Jutta Kaiser-Wiatrek

Somit ergänzt sein Bulli seit vielen Jahren den Fuhrpark der Stadt Neusäß. „Ich könnte mir für städtische Aufgaben schon einen Dienstwagen ausleihen, aber es liegt nahe den Bulli zu nutzen, der direkt vor der Türe steht“, so Bzduch. Vor allem für das Ferienprogramm, das anfangs noch auf dem Verkehrsübungsplatz in Hammel stattfand, wurde er regelmäßig genutzt, um die notwendigen Materialien dorthin zu bringen.

Bei späteren Übernachtungen im Titania wurden mit dem roten Bulli Zelte, Bierbänke und Grillkohle vor Ort gebracht. Eine wichtige Rolle spielte das Lastenfahrzeug bei vielen weiteren Angeboten des Jugendkulturhauses wie der Underground Party in der Tiefgarage des Neusässer Rathauses. Hier diente er am Ende der Veranstaltung unter Aufsicht der Security gar als „Geldtransporter“. Auch beim Skater Contest an der Oskar-von-Miller Straße und beim Bismarckturmfestival, war Bulli immer dabei.

Zwei Umzüge des Jugendkulturhauses vom alten Haus in einen Bauernhof an der Remboldstraße und zurück in das neu erbaute Haus der Musik und Jugendkultur, machte er mit. „Wir haben dabei mit Anhänger das komplette Mobiliar und sogar die Küche transportiert“, so Bzduch. Der Bulli war immer dabei, hat viel erlebt und könnte, wenn es möglich wäre, viel Interessantes erzählen. Deshalb ist er auch auf fast allen Bildern höchst präsent oder spitzelt zumindest ums Eck. Der Bulli und Bzduch und das Stereoton gehören inzwischen einfach zusammen. Immer wenn das Kultfahrzeug wieder problemlos einen „großen Schritt“ gemacht hat, wie etwa die 400.000 Kilometer-Marke, erhält es ein liebevolles Klopfen auf das Armaturenbrett.

Der rote Bulli aus Neusäß hat schon Flugdrachen und Bienen transportiert

Der passionierte Drachenflieger ist mit seiner Ausrüstung, die sich wunderbar aufs Dach packen lässt, viel mit ihm durch ganz Europa gefahren und hat ihn dabei auch gleich für Übernachtungszwecke genutzt. Gerne erinnert sich Bzduch auch an zahlreiche Urlaubsfahrten, bei welchen er unter anderem in den Weinbergen Südtirols oder bei Eiseskälte auf einem Berg nächtigte. Er hatte bereits Bienen jeglicher Art im Auto“, schmunzelt der Hobbyimker, der heute eher schnell mal 100.000 Honigbienen in seinem Fahrzeug transportiert.

Damit der Bulli aber weiterhin vor dem Stereoton stehen kann, gilt es dem alten Herrn nun ein wenig auf die Sprünge zu helfen. 3000 Euro muss Bzduch in die Hand nehmen. Das sei viel Geld für ein altes Auto, meint er, insbesondere da er die Reparaturen nur teilweise selbst übernehmen könne, da für die Reparatur so manches Spezialwerkzeug sowie Ersatzteile gebraucht würden. Der nächste TÜV steht im Juli an und bis dahin sollte das Fahrzeug wieder bestens instand sein, denn Bzduch als wahrer Liebhaber seines Bullis mit dem großen Nostalgieeffekt, möchte er ihn gerne weiterhin fahren.

