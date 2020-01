vor 38 Min.

Der schrullige Pettersson im Pfarrheim

Fritz und Freunde zeigen in Fischach ein turbulentes Stück

Den großen Erfolg der Theateraufführung für Kinder im vergangenen Jahr will die Gemeindebücherei St. Michael in Fischach auch heuer wiederholen. Auf dem Programm steht am Sonntag, 26. Januar, um 14 und 16 Uhr im Pfarrheim Adolph Kolping, Hauptstraße 4, ein Stück mit dem etwas schrulligen Pettersson und seinem witzigen Kater Findus. Präsentiert wird dabei vom Ensemble Theater Fritz und Freunde „Eine Geburtstagstorte für die Katze“.

Wer das Ensemble kennt – im letzten Jahr zeigte es bei zwei ausverkauften Vorstellungen Otfried Preußlers Klassiker „Die kleine Hexe“ –, der weiß, dass die engagierten Schauspieler für viel Spaß, Kurzweil und Turbulenz sorgen. Dies versprechen sie auch bei dem unzertrennlichen Paar Pettersson und Findus nach dem Buch von Sven Nordqvist.

Zum Inhalt: Pettersson will für Findus zum Geburtstag eine Pfannkuchentorte backen. Dabei stellt er fest, dass kein Mehl vorhanden ist. Also macht er sich auf, mit dem Fahrrad ins Dorf zu fahren, um welches zu kaufen. Doch da beginnt bereits eine Verkettung unglücklicher Umstände: Der Reifen ist platt. Die Luftpumpe liegt im versperrten Schuppen. Der Schlüssel ist leider im Brunnen gelandet. Die Angel befindet sich allerdings im Dachgeschoss des Schuppens. Auf der Leiter schläft jedoch der gefährliche Stier. Kurzum: Alles geht schief.

Aber mit List und Tücke kommt Pettersson doch noch ans Ziel und feiert mit Findus und den Theatergästen einen abwechslungsreichen Geburtstag.

Das rund eine Stunde dauernde Stück ist ausgerichtet für Kinder ab vier Jahre. Darsteller sind Janina Schmaus, Magdalena Meier und Fritz Weinert. Letzterer ist es auch, der das Theater Fritz und Freunde im Jahr 2000 als auto-mobiles Theater für Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus der Taufe hob. Regie führt Herbert Fischer. Die Theateraufführung kostet sechs Euro. (rusi)

im Vorverkauf gibt es bei Hörtensteier, Poststraße 10, Telefon 08236/1200, Lesehexe, Hauptstraße 13, Telefon 08236/959697, und der Gemeindebücherei St. Michael, Hauptstraße 12, Telefon 08236/959115.

