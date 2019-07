00:33 Uhr

Der unbekannte Gundermann

Ein Zauberkraut mit Heilkräften. Und Bier wurde einst auch daraus gemacht

Von Diana Zapf-Deniz

Wer kennt ihn? Wer hat von ihm schon mal gehört? Es geht um den Gundermann, auch Gundelrebe oder Erdefeu genannt. Selbst im Winter ist das Kraut grün. Die Germanen weihten es dem Donnergott Donar und schrieben Gundermann Zauberkräfte zu.

Für den Menschen ist Gundermann eine großartige Heilpflanze. Für Pferde und andere Tiere ist sie jedoch giftig. Vor allem dann, wenn sie im Heu einfach mit drin ist, da der getrocknete Gundermann seine Bitterkeit verliert, frisst das Pferd ihn einfach mit, kann es an einem größeren Verzehr aber sterben.

Das Kraut wächst von Frühjahr bis Herbst. Die großen Blätter im Winter sind nicht schmackhaft. Man verwendet es in der Küche sehr sparsam, da es ein dominantes Würzkraut ist. Maximal zehn Blättchen genügen für einen Smoothie. Das minzähnliche intensive Wald-aroma, assoziiert mit etwas Thymian, ist angenehm würzig und schmeckt in Schokolade getaucht lecker nach diesen bekannten Minztäfelchen aus dem Supermarkt.

Gund ist althochdeutsch und bedeutet Eiter. Mit seinen vielen Gerb- und Bitterstoffen wirkt er stark entgiftend und regt den ganzen Organismus an. Zudem enthält Gundermann Vitamin C, Kieselsäure und schleimlösende Saponine. Die Bleigießer tranken früher Gundermanntee, damit das Blei aus ihrem Körper ausgeschieden wurde.

Eine Tinktur, die sich auch für Kinder eignet, desinfiziert, Wunden heilt und Entzündungen hemmt, ist ganz leicht: 25 Gramm Natron, 25 Gramm Gundermann und 100 Milliliter Wasser. Alles zusammen in ein Glas mit Deckel geben, es eine Woche lang immer wieder schütteln. Danach die Mischung durch ein feines Sieb abseihen und in ein Sprühfläschchen füllen. Ist gut drei Monate bei Raumtemperatur haltbar. Man hat Gundermann früher dafür benutzt, das Kraut in die Milch zu geben, damit diese nicht schlecht wird. Es gab ja keinen Kühlschrank damals. Hildegard von Bingen empfahl ihn bei Tinnitus. Und bevor der Hopfen und das Reinheitsgebot 1516 Einzug hielten in die Bierbraukunst, bediente man sich des Gundermanns als Würzmittel für Bier.

Da das Zauberkraut sich so schön ausbreitet und ganze Teppiche bildet, glaubte man früher, dass darunter Heinzelmännchen lebten. Gundermann eignet sich also auch dafür, Kindern im Garten Märchen zu erzählen und ihnen mit der Pflanze hübsche Kränze als Kopfschmuck zu flechten.

Der Erdefeu gedeiht im Schatten, aber auch in der Sonne. Auf dem Boden breitet er sich bodennah und kriechend aus und im Topf rankt er nach unten. Zudem ist er sehr anspruchslos. Sowohl was den Boden als auch den Standort betrifft. Im Schatten hat Gundermann mehr Blätter, in der Sonne mehr von den hübschen kleinen hellvioletten Blüten. Bienen, viele Schmetterlingsarten und Insekten lieben die Pflanze.

Wer dieses kaum beachtete Kraut gerne bei sich im Garten haben möchte, muss sich ein wenig auf die Suche machen, da es selten zu kaufen gibt. Am besten geht man in eine Staudengärtnerei oder bestellt das Saatgut im Internet. Gut anzutreffen ist die Pflanze unter Steinen und Hecken, an moosigen Stellen, Wegrändern, Wiesen und Wäldern – meist auch dort, wo man Löwenzahn, Brennnesseln, Farne und Eichen sieht. Die Ausläufer kann man abschneiden und im Frühjahr oder Herbst an einer anderen Stelle einpflanzen. Wichtig ist, dass man sie zu Beginn gut wässert.

