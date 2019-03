vor 42 Min.

Der zerbrochene Krug

Veranstaltungen in den Stadtteilen

Die AZ Augsburger Land informiert regelmäßig über Kurse, Veranstaltungen und Treffen in den westlichen Stadtteilen Augsburgs.

Aktuelle Fotos, Eindrücke und Erlebnisse aus Ägypten gibt es bei einer Fotoshow am Mittwoch, 27. März, um 19 Uhr im Mehrgenerationentreffpunkt, Von-Cobres-Straße 1. Der Eintritt ist frei.

Die Geschichte „Der große Zahnputztag im Zoo“ wird am Dienstag, 26. März, um 15.30 Uhr in der Stadtteilbücherei, Ulmer Straße 72, vorgelesen. Kinder ab vier Jahren können teilnehmen, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Theatergruppe Rampenlicht bringt die Komödie „Der zerbrochene Krug“ von Heinrich von Kleist in einer flotten, gekürzten, aber dennoch klassischen Bearbeitung auf die Bühne. Aufführungstermine sind am Samstag, 30. März, sowie am Freitag und Samstag, 5. und 6. sowie 12. und 13. April, jeweils um 19.30 Uhr im Pfarrheim St. Thaddäus, Kobelweg 1. Karten können reserviert werden unter Telefon 0821/24277650.

Bernhard Radinger hält einen Vortrag über seinen Vater Karl Radinger, einen Kunstmaler aus Kriegshaber, am Mittwoch, 27. März, um 14.30 Uhr im Oberhauser Museumsstüble, Zollernstraße 91.

Ein Vortragsabend findet am Mittwoch, 27. März, um 19 Uhr im Gemeindesaal der Apostelin-Junia-Kirche, Siegfried-Aufhäuser-Straße 25, statt. Rechtsanwalt Quinn Ullmann spricht zum Thema „Patientenverfügungen und Verfügungen über den Nachlass: Warum sind sie nötig und welche Gestaltungen sind sinnvoll? Lieber schenken oder vererben?“. (mus)

Themen Folgen