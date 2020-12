vor 19 Min.

Der zweite Lockdown im Kreis Augsburg ist nicht so effektiv wie der erste

Plus Smartphonedaten geben in Echtzeit auf wenige Meter genau Aufschluss über den Aufenthaltsort des Besitzers. Was die Daten über die Effektivität des Lockdowns aussagen.

Von Sören Becker

Das Robert Koch-Institut und das statistische Bundesamt haben Funkdaten von Handys in ganz Deutschland ausgewertet und auf Landkreisebene heruntergebrochen. Das gibt Aufschluss darüber, wie mobil die Menschen im Landkreis Augsburg trotz des "Lockdowns light" waren.

Im Oktober halten die Warnungen vor Kontakten nur wenige Tage vor

Es handelt sich um anonymisierte Daten, die jedes Mal anfallen, wenn ein Handy einen anderen Funkturm anwählt. Das passiert fast ausschließlich, wenn es sich einige Kilometer bewegt. Das Robert Koch-Institut hat Daten der Telekom verwendet, die so umfassend sind, dass sie nach Meinung der Statistiker für alle Anbieter repräsentativ sind.

Ende September waren die Menschen im Landkreis Augsburg noch 6 Prozent mehr unterwegs als im gleichen Zeitraum im Vorjahr. Als die Infektionszahlen im Oktober anstiegen gingen die Zahlen ohne das Eingreifen des Landkreises deutlich zurück. Die Auswertung des Robert Koch-Instituts zeigt zwischen sechs und 18 Prozent weniger Reisen. Diese Bescheidenheit hielt aber nicht lange vor. Als am 15. Oktober die neuen Maßnahmen beschlossen wurden, waren die sogar noch etwas mehr unterwegs als am Vorjahrestag. Das hat sich später geändert.

Ende November wurde der neue "Lockdown Light" beschlossen. Als die Maßnahmen Anfang November in Kraft treten waren elf Prozent weniger Menschen unterwegs als im Vorjahr.

Im November gehen die Reisen etwas zurück aber nicht so stark, wie im Frühjahr

Der Rückgang ist beachtlich, aber nicht mit den Zahlen aus dem ersten Lockdown im Frühjahr zu vergleichen. Damals waren die allermeisten Geschäfte und viele Wirtschaftsbetriebe geschlossen. Das schlägt sich in bis zu 61 Prozent weniger Reisen (29. März) nieder. Am Wochenende lagen die Zahlen im März meist knapp unter 60 Prozent Rückgang.

Der Mobilitätsmonitor des RKI und des statistischen Bundesamtes.

