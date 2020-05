vor 38 Min.

Deshalb kreiste am Sonntagabend ein Polizei-Hubschrauber über Gersthofen

Bei der Suche nach einem Vermissten kam am Sonntagabend in Gersthofen auch ein Hubschrauber zum Einsatz.

Mit einem Großaufgebot hat die Polizei am Sonntag in Gersthofen nach einer vermissten Person gesucht. Mittlerweile ist der Vermisste wohlbehalten gefunden werden.

Die Suche nach einer vermissten älteren Person hat in Gersthofen am Sonntagabend ein glückliches Ende genommen. Der demente Mann wurde von einem alarmierten Bürger entdeckt. Dieser verständigte die Polizei. Mittlerweile befindet sich der Mann laut Polizeiangaben wohlbehalten zurück im Kreis seiner Familie. Die Rettungskräfte, die am Nachmittag alarmiert worden waren, hatten bei der Suche mehrere Streifenwagen, Spürhunde und einen Hubschrauber eingesetzt. (AZ)

