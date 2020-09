vor 40 Min.

Detektiv erwischt Ladendiebin in Steppach auf frischer Tat

In einem Geschäft in Steppach erwischte ein Ladendetektiv eine mutmaßliche Diebin auf frischer Tat.

Eine 40-Jährige versteckt ihr Diebesgut in einem Kinderwagen. Das fällt einem Ladendetektiv in Steppach allerdings auf.

Mit einer Anzeige wegen Ladendiebstahls muss eine 40-Jährige rechnen. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete ein Ladendetektiv am Dienstag, wie die Frau in einem Geschäft in der Ulmer Straße in Steppach verschiedene Gegenstände in ihrem Kinderwagen versteckte. Damit ging sie an die Kasse, bezahlte allerdings nicht. Die 40-Jährige wurde angehalten und der Polizei übergeben. Die Beamten entdeckten die gestohlene Ware, die einen Wert von etwa 45 Euro hat. (kinp)

