Deubach

11:53 Uhr

In Deubach soll künftig mit Nahwärme geheizt werden

Plus Nach langen Hin- und Her geht es nun an die konkrete Umsetzung. Bis spätestens 2024 soll das Projekt Nahwärmeversorgung abgeschlossen sein. Was sich dadurch für den Verbraucher ändert.

Von Jonas Klimm

Seit einiger Zeit geistert das Projekt der Nahwärmeversorgung im Gessertshauser Ortsteil Deubach durch die Gemeinde. Jetzt werden die Pläne konkret. So rasch wie möglich soll eine Heizzentrale mit Hackschnitzellager in Deubach gebaut werden. Da waren sich die Gemeinderäte bei der jüngsten Bauausschusssitzung einig.

