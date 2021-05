Deubach

11:56 Uhr

Pedelec-Fahrer verletzt sich in Deubach beim Absteigen

Mit Verdacht auf eine Sprunggelenksverletzung wurde ein Radler nach einem Missgeschick in Deubach mit dem Rettungswagen in die Uniklinik eingeliefert.

Ein 51-jähriger Radler will in Deubach am Straßenrand anhalten. Dabei passiert ihm ein Missgeschick, das nicht ohne Folgen bleibt.

Den Fuß vertreten hat sich ein Pedelec-Fahrer am Sonntag in Deubach. Der 51-Jährige radelte laut Polizei um 10.40 Uhr auf der Kutzenhausener Straße in Deubach. Im Ortsbereich wollte er am rechten Fahrbahnrand anhalten. Dabei vertrat er sich den Fuß und stürzte ohne Fremdbeteiligung zu Boden. Mit Verdacht auf eine Sprunggelenksverletzung wurde er mit dem Rettungswagen in die Uniklinik eingeliefert. Das Pedelec blieb unbeschädigt. (thia)

Themen folgen