00:34 Uhr

Deubacher ist unter den Top-Landwirten

Andreas Kraus ist für den Ceres-Award nominiert. Er wäre nicht der erste Preisträger aus der Region

Seine erfolgreiche Spezialmilch brachte dem Landwirt Andreas Kraus aus Deubach eine besondere Anerkennung ein: Er hat sich für den mit 10000 Euro dotierten Ceres-Award qualifiziert, mit dem Landwirte gewürdigt werden, die Außergewöhnliches leisten und dabei nachhaltig Verantwortung für Mitmenschen, Tiere und Umwelt übernehmen. Ob Kraus am 16. Oktober in Berlin mit einem Kategoriensieg ausgezeichnet oder sogar zum „Landwirt des Jahres“ gekürt werden wird, entscheiden die fachkundigen Juroren, die die 33 Kandidaten nun zur Beurteilung auf ihren Höfen besuchen.

Zu den Preisträgern aus unserer Region gehört zum Beispiel auch Katharina Mayer aus Hirblingen. Sie ist Biolandbäuerin und Tierärztin und schlachtet auf ihrem Bauernhof auch selbst. Sie wurde 2016 als „Unternehmerin des Jahres“ mit dem Landwirtschaftspreis „Ceres“ ausgezeichnet.

Der Ceres-Award gilt als die bedeutendste Auszeichnung in der Landwirtschaft. Vergeben wird er von „agrar heute“, der führenden Fachmedienmarke im Agrarbereich aus dem Deutschen Landwirtschaftsverlag. Neben dem Gesamtsieger, dem Landwirt des Jahres, werden Sieger in elf Einzelkategorien (Ackerbauer, Biolandwirt, Energielandwirt, Fleischrinderhalter, Geflügelhalter, Geschäftsidee, Junglandwirt, Manager, Milchviehhalter, Schweinehalter und Unternehmerin) gekürt. Mehr als 240 Landwirte bewarben sich wieder um die begehrte Auszeichnung und übertrafen den Bewerberrekord des letzten Jahres.

Andreas Kraus, der mit seinem Hof auch schon in unserer AZ-Serie „Unser Essen“ ausführlich vorgestellt wurde, verkauft seit 2016 Milch an einer Hoftankstelle und seit letztem Jahr versucht er, in einer Nische neues Wachstum zu erreichen – mit A-2-Milch. Für Menschen mit einer Laktose-Unverträglichkeit ist die sogenannte A-2-Milch eine Alternative, weil bei ihr ein bestimmtes Eiweiß verändert ist. Doch nicht jede Kuh gibt A-2-Milch. Also begann der Landwirt, seine Herde auf reine A-2-Milch-Erzeugung umzustellen. Bald konnte er die erste A-2-Milch, „Wohlfühlmilch“ genannt, auch an Supermärkte ausliefern. Sie steht in vielen Regalen in der Region. (AL, dav)

Mehr Informationen unter www.fleckviehhof-kraus.de

Themen Folgen