Deuringer Ehepaar kennt das Geheimnis für eine harmonische Ehe

Johanna und Rudolf Hylla aus Deuringen feiern ihre Eiserne Hochzeit. Vor 65 Jahren gab es eine Doppelhochzeit mit der Schwester der Braut.

Als wärs gestern gewesen. Die Augen von Johanna und Rudolf Hylla aus Deuringen leuchten auch heute noch, wenn sie von ihrer wunderschönen Doppelhochzeit am 10. November 1956 erzählen. Zusammen mit ihrer Schwester Annemie und dem Schwager Alois feierten sie mit 180 Gästen in Schlesien den Gang vor den Traualtar. 65 Jahre später kann das Ehepaar mit einem Gottesdienst in St. Gabriel am Wochenende nun ihr Eisernes Jubiläum begehen.

"Alle runden Ehejubiläen von der Silber-, Gold-, Diamant- und jetzt der Eisernen Hochzeit feierten wir mit unseren Familien zusammen", freuen sich die beiden. Die fleißigen Kirchgänger, tief verwurzelt im Glauben an Gott, kennen sich seit ihrer Kindheit und sind in Oppeln, einem kleinen Städtchen zwischen Kattowitz und Breslau in Schlesien aufgewachsen. "Meine Tante Lina und Onkel Jakob ermunterten mich als angehender Maschinenschlosser, die hübsche Hanni doch einmal ins Kino einzuladen", erinnert sich Rudolf Hylla. Sie sagte zu und "um mich wars geschehen". Sie hätte zwar noch zwei Verehrer gehabt, sich dann letztendlich für den "Besten" entschieden, erzählt er und lacht verschmitzt.

Die Geburt ihrer Kinder machte das Glück perfekt für das Paar aus Deuringen

Nach vier Jahren gab sich das Paar das Jawort, baute in der alten Heimat ein Haus, die Geburt ihrer drei Kinder Andreas (1957), Emilie (1960) und Ursula (1965) machten das Glück perfekt. Doch der größte Wunsch der jungen Familie – die Ausreise aus Polen – ging erst 1978 in Erfüllung. "Wir haben es seit 1962 versucht, nach 16 Jahren klappte es endlich", erinnert sich Hylla, für ihn und Gattin Hanni stand als neue Heimat Bayern ganz oben auf der Wunschliste.

Der Zufall führte sie zuerst in den Eschenhof, beide fanden Arbeit und eine Wohnung im Kornfeld in Stadtbergen. Als Tochter Emilie mit Ehemann Manfred den Traum vom Eigenheim in Deuringen realisierte, zog das Ehepaar ins "Dachjuchee" der Jugend und fühlt sich dort pudelwohl. "Vor allem haben wir die Kinder, die acht Enkel und mittlerweile sieben Urenkel ganz in unserer Nähe, was uns unglaublich glücklich macht. Gerade die Kleinen halten uns Urgroßeltern auf Trab und versüßen uns das Leben", berichtet das Jubelpaar strahlend.

Seit 65 Jahren gehen die Hyllas durch dick und dünn

Während Rudolf Hylla (87) sportlich mit seinem Fahrrad durch Deuringen seine Runden dreht, hält sich Johanna (85) im Wald mit ihren Wanderstöcken beim Nordic Walking fit. "So hat jeder das, was einem Spaß bereitet. Wer 65 Jahre durch dick und dünn geht, zusammenhält, muss sich ergänzen, mal hat sie recht, mal ich, aber da sind wir uns nach wie vor einig", lüftet Rudolf Hyllas das Geheimnis einer jahrzehntelangen harmonischen Beziehung. Besonders freuten sich die "Eisernen" Hochzeiter über den Besuch von Bürgermeister Paul Metz, der auf das Herzlichste mit einem Präsent und Blumen im Namen der Stadt gratulierte.

