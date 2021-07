Deuringen/Lechfeld

19:00 Uhr

Wie Kampfpilot Friedrich Conrad seinen Absturz über Auerbach erlebte

Plus Den Tag, als Friedrich Conrad den Auslöser seines Schleudersitzes zieht, wird er genau so wenig vergessen wie die erste Reaktion des Krankenhausarztes.

Von Matthias Schalla

Es ist dieses unbeschreibliche Gefühl der grenzenlosen Freiheit, von dem Friedrich Conrad auch heute noch schwärmt. Das Gefühl, sich in einer Höhe von 45.000 Fuß frei in der Luft bewegen zu können. Das Gefühl, dem Himmel ganz nahe zu kommen. Und der Stolz, wenn der Jet butterweich auf der Landebahn aufsetzt und ein "nice landing" vermerkt wird. Mittlerweile ist der ehemalige Kampfpilot der Luftwaffe 84 Jahre alt, doch sobald er in seinem Garten in Deuringen ein Düsenflugzeug hört, geht der Blick nach oben, und seine Augen leuchten. Dabei erlebte der Oberstleutnant a. D. während seiner Karriere auch so manch traurige und dramatische Momente. Und sein Absturz vor 60 Jahren über Auerbach ist nur ein Teil davon.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier ein PLUS+ Abo abschließen.

Themen folgen