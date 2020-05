Deuringer Hof gibt auf: Wie viele Wirte sperren noch zu?

Deuringer Hof und Zum Strasser schließen – zu befürchten ist, dass diese beiden Traditionsgaststätten nur die Ersten sind.

Dass nicht jede Wirtschaft eine so lange Schließzeit ohne Weiteres finanziell überstehen kann, das ist anzunehmen. Fast tragisch muten die Entscheidungen aber an, wenn sie genau zu dem Zeitpunkt kommen, an dem Biergärten und bald auch Gaststuben eigentlich wieder öffnen dürften – und das auch noch bei besten Wetterbedingungen.

Doch die Wirte selbst wissen: Allein mit dem Öffnen der Türen ist es nicht getan. Im Handel haben sich die Kunden in den vergangenen Wochen, vielleicht abgesehen von Baumärkten, bemerkenswert zurückhaltend gezeigt.

Es wird schnell zu viel

Und ein Gastronom kann sich gut ausrechnen, wie viel Umsatz er überhaupt auch beim besten Zuspruch von Gästen machen kann, wenn er nur einen Teil seiner Tische überhaupt besetzen darf. Wenn dann noch dazukommt, dass vielleicht eine staatliche Soforthilfe zurückgezahlt werden muss, wird das schnell zu viel.

