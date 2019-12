vor 18 Min.

Deutschlands bester Elektroniker kommt aus Neusäß

Der 19-jährige Gregor Straßer beendet seine Lehre als Bester seines Fachs. Seine Ausbildungsfirma belohnt ihn mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag.

Gregor Straßer gehört zu den besten Auszubildenden Deutschlands: Der 19-Jährige hat seine Ausbildung zum Elektroniker für Maschinen und Antriebstechnik als Bundesbester abgeschlossen. Er erhielt 95 von 100 möglichen Punkten. Dafür wird er am Montag, 9. Dezember, in Berlin geehrt. Jens Walter, IHK-Regionalgeschäftsführer für den Wirtschaftsraum Augsburg, gratulierte dem erfolgreichen Absolventen und dem Ausbildungsbetrieb bei einem Firmenbesuch. Straßer hat seine Ausbildung bei der ABB Power Grids Germany AG in Neusäß absolviert.

Bereits während seiner Ausbildung zeigte sich das Talent des jungen Elektronikers. Deswegen wurde Gregor Straßer im Rahmen des Erasmus-plus-Programms für ein zweiwöchiges Auslandspraktikum in Kroatien ausgewählt. Straßer wurde im Anschluss an seine Ausbildung in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen. Der 19-Jährige wird sich künftig auf elektrische Transformatorprüfungen auf Kundenanlagen und für Montagearbeiten an Hochspannungstransformatoren weiterqualifizieren. Berufsbegleitend absolviert er die Ausbildung zum Techniker.

Die Abschlussprüfung mit „sehr gut“ abgeschlossen

Insgesamt wurden in diesem Jahr 206 Bundes- und 128 Landesbeste ausgezeichnet. Aus Bayerisch-Schwaben stammen 15 Landesbeste, davon fünf Bundesbeste. Sie haben ihre Abschlussprüfung, die bundesweit einheitlich ist, jeweils mit „sehr gut“ abgeschlossen und in ihrem Ausbildungsberuf das beste Ergebnis erreicht. „Die Leistung von Gregor Straßer, aber auch die der vielen anderen Auszubildenden, zeigen die hohe Qualität der beruflichen Ausbildung in unserer Region“, betont IHK-Regionalgeschäftsführer Jens Walter.

Denn Gregor Straßer ist nicht der einzige Spitzenazubi aus dem Wirtschaftsraum Augsburg. Ein weiterer Bundesbester und drei Landesbeste stammen aus der Region. So gehören zu Deutschlands besten Azubis unter anderem Julian Fischer, Werkstoffprüfer, vom Unternehmen Federal Mogul Friedberg GmbH.

Landesweit haben Jakub Panka, Kaufmann im Einzelhandel, Aldi GmbH & Co. KG, aus Dasing, und Julia Stefani, Kosmetikerin, Cosmetic Gallery GmbH, Augsburg, und Christine Hämmerle, Textillaborantin, Trevira GmbH, Bobingen, eine sehr gute Ausbildung absolviert. (AL)

