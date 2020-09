vor 2 Min.

Diagnose MS: Beate Betz (43) pflegt seit vielen Jahren ihren schwer kranken Mann

Plus Seit Jahren kümmert sich Beate Betz aus Deubach neben Familie und Arbeit um ihren schwer kranken Mann. Als er die Diagnose Multiple Sklerose bekam, war er erst 28 Jahre alt.

Von Tobias Schertler

„Immer wenn ich einen Krankenwagen höre, denke ich an die Situation“, sagt Beate Betz. Noch immer ist ihr die Besorgnis anzuhören. Die Szene, die sie meint, passierte vor einigen Jahren. Ihr Mann Philipp musste unter anderem wegen Aspirationspneumonie, einer Lungenentzündung, ins Krankenhaus gebracht werden. Dort war er schon oft. In dieser Nacht im Jahr 2018 wäre Betz aber beinahe gestorben. „Die Ärzte sagten, sie wissen nicht, ob er die Nacht übersteht“, erzählt Beate Betz. Doch Philipp Betz überlebte.

Phillipp Betz aus Deubach leidet an Multipler Sklerose

Der 43-Jährige leidet seit Jahren an der unheilbaren Krankheit Multiple Sklerose – wie 200.000 andere Deutsche. Weltweit sind etwa 2,5 Millionen Menschen davon betroffen. Die Erkrankung ist eine chronische Autoimmunerkrankung, die das Zentrale Nervensystem angreift. Sie kann Auswirkungen auf Gehirn, Rückenmark und Sehnerven haben. Das sorgt dafür, dass viele Betroffene undeutlich sprechen, im Rollstuhl landen oder schlecht sehen. Zusätzlich können mit der Krankheit Schluckstörungen einhergehen, hinter deren Ende auch der Tod stehen kann. Nur an der Erkrankung selbst stirbt man nicht, die Begleiterscheinungen machen Multiple Sklerose tödlich.

Die Diagnose bekam Philipp Betz 2004. Damals war er erst 28 Jahre alt. Das ist üblich, die meisten MS-Patienten erkranken im jungen Erwachsenenalter. Bei vielen treten die Beschwerden zunächst in Schüben auf, später werden sie meist heftiger. Multiple Sklerose wird oft als „Krankheit der 1000 Gesichter“ bezeichnet. Der Name leitet sich aus den unterschiedlichen Krankheitsverläufen ab. So gibt es Patienten, die von ihrer Erkrankung wenig bis gar nichts spüren. Dagegen gibt es andere, die sehr stark davon beeinträchtigt werden. Wie Philipp Betz.

Ein Jahr nach dem verhängnisvollen Arztgespräch wurde er in Rente geschickt, seinen Beruf als Kinderpfleger konnte Betz nicht mehr ausüben. Seitdem verbringt er die meiste Zeit Zuhause. Ob beim Essen oder außerhalb vom Haus während des Einkaufs, Philipp Betz ist fast nie allein. „Das Frühstück hat sich zum Beispiel mittlerweile automatisiert. Da schaue ich gar nicht mehr, ob ich selber esse oder Philipp etwas gebe“, erklärt Beate Betz.

Beate Betz bleibt bei ihrem Mann trotz seiner Krankheit

Für ihr Engagement um ihren Mann wurde Beate Betz kürzlich mit der Pflegepreisurkunde der Deutschen Multiple Sklerose Gesellschaft ausgezeichnet. Das Betreuen ihres Manns sei für Betz selbstverständlich. Deshalb stand nie zur Debatte, auf einen Pflegedienst zurückzugreifen oder ihren Partner gar zu verlassen. „Eine Freundin hat mir kurz nach Philipps Diagnose nahegelegt, mich von ihm zu trennen. Das war aber nie eine Option“, stellt die ebenfalls 43-Jährige klar.

Stattdessen hat das Paar geheiratet. Dazu haben die Beiden zwei gemeinsame Kinder, Karl und Luise. Daneben geht Beate Betz noch einem Beruf nach, in Teilzeit. Als Ergotherapeutin mit der Spezialisierung auf Neurologie und Psychiatrie ist sie genau für Patienten wie Philipp zuständig. Ein glücklicher Zufall. Es gebe aber auch andere Stimmen. „Ob ich am Helfersyndrom leide, wird oft gefragt. Dabei hatte ich den Job ja schon vor der Erkrankung gelernt“, berichtet Betz.

Hämischen Kommentaren stellt sie sich aber selbstbewusst entgegen. Beate Betz wirkt gefestigt, als dass sie ein paar Worte nicht aus der Bahn werfen könnten. Gleichzeitig strahlt die gebürtige Augsburgerin viel Lebensfreude aus. Ihr Mann ebenso. „Wir haben einen guten Humor und lachen viel. Das braucht es auch“, verrät Beate Betz. Das Paar macht zum Beispiel viele Witze über die Krankheit.

So versuchen sie, sich damit zu arrangieren. Das gelinge den Betzs seit Beginn recht gut. Dabei spielt es für Beate Betz keine Rolle, dass ihr Mann nur schwer verständlich spricht. Sie kann damit umgehen. „Der Alltag ist schon schwer“, sagt Beate Betz, „aber wir versuchen, alles so normal wie möglich zu machen.“

Beate Betz wird von Mutter und Nachbarn unterstützt

Kann sie selbst mal nicht für ihren Mann sorgen, werde Betz von ihrer Mutter und den Nachbarn unterstützt. Das geschehe zum einen aus beruflichen Gründen. Andererseits lege sie bewusst gelegentlich eine Auszeit ein. „Man muss sich selbst auch mal eine Pause nehmen. Wenn man den ganzen Tag nur für den anderen lebt und sich selbst vergisst, dreht man durch.“

Viel Zeit zu Entspannen bleibt in naher Zukunft aber nicht. Denn aktuell wird der Garten behindertengerecht umgebaut. Eine Rampe soll die Auffahrt ins Haus erleichtern. Bisher musste Philipp Betz per Scalamobil, eine Art Treppensteighilfe, von draußen über die Türschwelle gehievt werden. 50 000 Euro kostete zudem ein 2017 fertiggestellter Anbau, in dem Betz duschen und die Toilette benutzen kann. Das hätte die Familie selbst finanziert. Von der Pflegekasse gab es zudem einen Zuschuss in Höhe von 4000 Euro.

Zurück ins Haus. Philipp Betz sagt immer wieder unvermittelt „Ich liebe dich“ zu seiner Frau Beate. Sie hat sich bereits festgelegt. „Ich weiß nicht, was morgen kommt, aber so lange bleibe ich bei ihm“, ist sich Beate Betz sicher. Kann es einen größeren Liebesbeweis geben?

Lesen Sie mehr dazu:

Themen folgen