Diamantene Hochzeit im Hause Heimbach

Das seltene Fest der diamantenen Hochzeit feierte das in Meitingen bekannte Ehepaar Werner und Xaveria Heimbach (geb. Scherer). Werner Heimbach, der in Donauwörth geboren wurde, erinnert sich: „Im Zug auf dem Weg zu unseren Arbeitsstellen nach Augsburg sind wir uns öfters begegnet. Im Laufe der Zeit lernten wir uns näher kennen, und schließlich sprang der bekannte Funke über.“

In der Dillinger Pfarrkirche schlossen die Beiden vor 60 Jahren den Bund der Ehe. Fünf Jahre lang betreute das junge Ehepaar nach ihrer Hochzeit den Dillinger Gasthof Zum Zoll. Die Jubilarin erzählt: „Die Gastwirtschaft haben wir in Eigeninitiative zu einem Tanzlokal umgestaltet und viele tanzfreudige Gäste kamen.“

In Meitingen baute sich das Ehepaar 1967 ein Haus. Mittlerweile war auch Tochter Jutta geboren worden. In dem Gebäude in der Ratiborer Straße eröffneten sie erneut ein Tanzlokal, das sie bis 2007 erfolgreich betrieben. „An den Wochenenden war unser Cafe immer sehr gut besucht“, erinnert sich Xaveria Heimbach.

Ihr Mann kann noch heute viele lustige Anekdoten aus seiner Gastronomiezeit erzählen. Besonders die Besuche von Fußballspielern, die nach Siegen im Cafe Heimbach ihren Erfolg feierten, haben im Gedächtnis des Jubelpaares einen festen Platz. „Aber auch Ehe- und Liebespaare besuchten gern unser Cafe, da sie von der stimmungsvollen Musik begeistert waren“, blickt Werner Heimbach zurück. Hauptberuflich war der rüstige Jubilar in der Bäcker- und Konditoreibranche tätig.

In seiner Freizeit unternimmt Werner Heimbach mit seiner Frau Xaveria Radtouren durch die Region. Einmal pro Woche kommt das Ehepaar seinem Hobby, dem Tanzen nach und besucht in der Fuggerstadt Augsburg einen Tanznachmittag. Besonders stolz ist der Jubilar auf seine sportliche Fitness. Egal ob die Sonne scheint oder ob es regnet – ein täglicher Besuch im Meitinger Freibad Sunsplash gehört zum festen Tagesablauf des Jubilars. „Im vergangenen Jahr habe ich 178000 Meter im Wasser zurückgelegt“, betont er voller Stolz.

Den Gratulantenkreis bereicherten die Familien ihrer drei Töchter (Jutta, Andrea und Antigoné) und den sieben Enkelkindern. Bürgermeister Michael Higl überbrachte die Glückwünsche der Marktgemeinde Meitingen und Marianne Boyd die von der katholischen Pfarrgemeinde St. Wolfgang. (peh)

