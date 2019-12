20:00 Uhr

Die 400 kleinen Männchen aus dem Kinderzimmer in Rettenbergen

Exklusiv Anneliese Kreißl sammelt in ihrer Wohnung Nussknacker. Über Hunderte hat die 65-Jährige inzwischen. Jede Figur hat ihre eigene Geschichte und sogar einen Beruf.

Von Brigitte Mellert

Ohne die Wohnung von Anneliese Kreißl zu betreten, verrät schon eine kleine Holzfigur im Vorgarten die große Faszination der Rettenbergerin. Breiter Mund, aufgemalte helle Augen, aufrechte Haltung. Der Nussknacker. Die Figur, die schon E.T.A. Hoffmann und Peter Tschaikowsky zu Weihnachtsmärchen inspirierte, begleitet die 65-Jährige schon fast ihr ganzes Leben. Über 400 Stück der hölzernen Männchen hat sie in ihrer Wohnung gesammelt. Eine Ende ist noch lange nicht in Sicht.

Ein wenig scheu öffnet Anneliese Kreißl die Tür ihrer Wohnung, die am Ortseingang von Rettenbergen liegt. So richtig geheuer ist der 65-Jährigen das Medieninteresse und die fremde Reporterin in ihrem Zuhause noch nicht. „Für mich ist mein Hobby normal“, sagt sie. Menschen würden staunen, wenn sie ihre große Sammlung an Nussknackern zum ersten Mal sehen.

Vollgestellt mit bunten Figuren in allen Farben und Größen

In einem kleinen Zimmer stehen oder hängen sie in Regalen, im Schrank, auf dem Boden und an der Wand. Nussknacker um Nussknacker. „Das ist das ehemalige Zimmer meines Sohnes“, erklärt Kreißl, die drei erwachsene Kinder hat. Proppenvoll ist der Raum inzwischen. Vollgestellt mit bunten Figuren in allen Farben und Größen – sogar aus Wachs hat die 65-Jährige einige. „Jede Figur hat einen Beruf“, sagt Kreißl und deutet auf ein Männchen. Der Jäger. Daneben: Könige, Soldaten, Seemänner. Selbst Namen hat die 65-Jährige ihnen gegeben. „Für mich ist das das Gute-Laune-Zimmer.“ Jedes Mal, wenn sie traurig sei, komme sie in den Raum, staube die Figuren ab, räume sie um, sortiere sie neu – danach gehe es ihr wieder besser. Auf die Frage, ob sie bei all den Figuren ein Lieblingsstück habe, hält sie stolz ein besonders prächtiges Exemplar in die Kamera, ein etwa 30 Zentimeter großer Nussknacker mit schwarzer Weste.

Begonnen hat Kreißls Leidenschaft für die hölzernen Figuren vor über 40 Jahren. „Meinen ersten Nussknacker habe ich selbst gebastelt“, erinnert sie sich. Sie dreht die kleine Figur in ihren Händen. Eine etwas verblasste Schrift unter dem Sockel verrät es. „Oh, das war 1972“. Die hat sie dann ihrem Sohn geschenkt, als er zwei Jahre alt war. Ein Jahr später bastelte sie ihrem Neffen eine weitere.

Ihr Hobby ist schon lange bekannt

Bis sie schließlich ihre Sammelleidenschaft entdeckte, vergingen jedoch noch viele Jahre. „2001 hatte ich 30 Stück und bin damit in die Zeitung gekommen.“ Ein verblichenes Foto zeigt Anneliese Kreißl mit ihrer kleinen Sammlung. Das war aber erst der Anfang. Seitdem hat die 65-Jährige aus Urlauben, Flohmärkten und Weihnachtsmärkten die unterschiedlichsten Figuren mitgebracht. „Meine Freunde und Familie schenken mir immer wieder Nussknacker“, sagt Kreißl mit einem Lächeln. Ihr Hobby ist schon lange bekannt. „Ich habe sogar von einem fremden Mann einen Nussknacker geschenkt bekommen, als ich damals in der Zeitung war.“ Eine Geste, über die sich die 65-Jährige sehr gefreut hat.

Im ehemaligen Kinderzimmer ihres Sohnes sammelt Anneliese Kreißl die unterschiedlichsten Nussknacker. Über 400 Stück hat sie bereits. Bild: Brigitte Mellert

Genauso verschenkt sie die kleinen Männchen aber auch. „Für eine Kleiderspende habe ich Freunden als Dankeschön einen Nussknacker gebastelt.“

Auch ihren 16-jährigen Enkel Florian angesteckt

Mit ihrer Leidenschaft hat sie auch ihren 16-jährigen Enkel Florian angesteckt. „Ich habe selbst schon einen Nussknacker gebastelt“, sagt der Teenager. Etwas rustikaler mit Stab und Hut – ein Geschenk für seine Oma, wie er sagt. „Die meisten Geschenke für sie haben mit Nussknackern zu tun.“ So auch dieses Jahr: „Zum 65. Geburtstag habe ich den Nussknacker geschenkt bekommen“, sagt Anneliese Kreißl und zeigt bei den Worten auf eine Figur mit grüner Schürze, Tuch um die Hand und einer Laterne. „Für die Laterne habe ich das Licht gemacht“, erklärt Florian und deutet auf eine kleine Batterie, die sich hinter dem Nussknacker versteckt. Und schon beginnt die kleine Birne dann zu leuchten.

Aber auch ihre anderen drei Enkel bastelten gerne mit ihr an den Figuren. Nur ihr Ehemann würde ab und an nur noch mit dem Kopf schütteln, wenn Kreißl wieder eine neue Figur nach Hause bringt. „Das ist mein Hobby“, sagt sie bestimmt und lacht.

