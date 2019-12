vor 23 Min.

Die ABU will eine „echte“ Wahl in Ustersbach

Die Aktiven Bürger Ustersbach benötigen noch 50 Unterschriften von Unterstützern. Davon hängt auch ab, ob ein Platz im Gemeinderat leer bleibt.

Nun geht es für die Aktiven Bürger Ustersbach (ABU) ans Eingemachte. Bis spätestens 3. Februar muss die neue Wählergruppe 50 Unterstützerunterschriften für ihre Liste zu den Kommunalwahlen aufbringen. Nur dann werden sie zur Wahl zugelassen.

Die ABU sind eine neuformierte parteiunabhängige Wählergruppe und haben 18 Kandidaten für den Gemeinderat nominiert. „Wir wollen Verantwortung übernehmen und zum Wohl der Gemeinde Ustersbach aktiv werden“, verdeutlicht die jetzige Gemeinderätin und Dritte Bürgermeisterin Anja Völk, die auf der ABU-Liste kandidiert.

Unterschriften sind im Rathaus Gessertshausen möglich

Anders als Parteien wie CSU, SPD oder Freie Wähler benötigen Wählergruppen nach dem bayerischen Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz sogenannte Unterstützer der Liste, um zur Wahl zugelassen zu werden. Im Fall der ABU müssen mindestens 50 Personen aus der Gemeinde für deren Liste eine Unterschrift leisten. Die Unterschriften können während der Verwaltungsdienstzeiten im Rathaus Gessertshausen, Hauptstraße 31, abgegeben werden. Diese sind montags, mittwochs und donnerstags von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr, dienstags von 8 bis 12 Uhr und 14 bis 18 Uhr sowie freitags von 8 bis 12 Uhr. Zudem gibt es für die Unterschriftenabgabe drei Vor-Ort-Termine in Ustersbach in der Bücherei des Forums: Dienstag, 14. Januar, von 18 bis 19.30 Uhr, Samstag, 25. Januar, von 10 bis 12 Uhr und Dienstag, 28. Januar, von 18 bis 20 Uhr.

„Die Unterschrift auf der Unterstützerliste legt die Leute nicht fest, wen sie letztendlich bei der Wahl für den Gemeinderat wählen“, erklärt Völk. Bislang liegt in Ustersbach neben der Liste der ABU die CSU/Bürgerliste vor. Es besteht bis 23. Januar die Möglichkeit, einen weiteren Wahlvorschlag vorzulegen.

CSU/Bürgerliste präsentiert nur elf Kandidaten

Würde es bis zum Stichtag so bleiben und die ABU nicht die 50 Unterstützerunterschriften aufbringen, sähe die Situation so aus: Dann würden weniger Kandidaten als Gemeinderatsplätze zur Verfügung stehen. Der Grund: Die CSU/Bürgerliste präsentiert nur elf Kandidaten. Es gibt jedoch zwölf Gemeinderatsplätze zu vergeben. Anja Völk wertet die Lage so: „Mit dem Erreichen von 50 Unterstützerunterschriften wird nicht nur die Liste der ABU zur Wahl zugelassen. Die Bürger tragen damit auch dazu bei, dass in Ustersbach eine ,echte‘‘ Wahl zwischen einer größeren Anzahl von Bewerbern für den Gemeinderat besteht.“ (rusi)

