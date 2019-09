vor 50 Min.

Die AWO lässt sich in Stadtbergen das Jubiläum schmecken

Der Kreisverband der Arbeiterwohlfahrt feiert in Stadtbergen das 100. Jubiläum. Professor Thomas Beyer skizziert dabei die Entwicklung des Sozialverbands.

Von Ingrid Strohmayr

Fröhliche Kinder mit ihren Eltern, jung gebliebene Senioren, Ehrengäste aus Politik und Gesellschaft feierten mit der großen Familie der Arbeiterwohlfahrt (AWO) den 100. Geburtstag des Sozialverbands im Haus der Familie in Stadtbergen. Frauenrechte, Vielfalt, Gerechtigkeit und Solidarität sind dabei Kernthemen, die bundesweit zum 100. Jubiläum des Verbands mit vielen Aktionen in den Blick gerückt werden. Dies übernahm auch der Kreisverband der AWO Augsburg-Land, der zu einem Empfang eingeladen hatte.

Freudig begrüßten die Jüngsten, die kleinen Buben und Mädchen der Krippe, der Spielgruppe im Haus der Familie und die Deuringer Kindergartenkinder die Festgäste mit einem Lied. Kreisvorsitzender Alois Strohmayr, der seit 49 Jahren dieses Amt innehat, freute sich ganz besonders, dass Thomas Beyer, Vorsitzender der AWO Bayern und stellvertretender Präsident des AWO-Bundesverbands, als Festredner nach Stadtbergen gekommen war.

Marie Juchacz setzte sich für soziale Rechtsansprüche ein

Dieser skizzierte den Werdegang der AWO in Deutschland. Im Januar 1919 wurde Marie Juchacz in die verfassungsgebende Versammlung der Weimarer Republik gewählt. Was heute selbstverständlich scheint, war vor 100 Jahren, am 19. Februar 1919, sensationell: In einem deutschen Parlament hält zum ersten Mal eine Frau ihre Rede. Marie Juchacz setzte sich für soziale Rechtsansprüche ein, um die immense Not der Nachkriegszeit zu lindern und besonders die Gleichberechtigung der benachteiligten Frauen zu fördern. Auch um die helfende Solidarität der Arbeiterschaft untereinander zu organisieren, gelingt ihr am 13. Dezember 1919 die Gründung des „Hauptausschusses der Arbeiterwohlfahrt“ in der SPD.

Es ist der Grundstein einer Erfolgsgeschichte für das Sozialwesen in Deutschland. Zwar wird die AWO in der Zeit des Nationalsozialismus ab 1933 zerschlagen, doch engagierte Frauen arbeiteten in einer Tarnorganisation im Untergrund weiter. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs finden sich wieder Menschen unter dem roten Herzen zum Neustart der AWO zusammen. Noch immer gelten die fünf Grundwerte, die Marie Juchacz vorgegeben hat: Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit, Solidarität und Toleranz.

Die AWO ist kein zahnloser Tiger

„Es gibt noch viel zu tun. Wir haben einen sozialpolitischen Auftrag und sind kein zahnloser Tiger“, sagte Beyer mit Verweis auf 10.000 Plätze in stationären Pflegeeinrichtungen und mehr als 28.000 Betreuungsmöglichkeiten in Kindertagesstätten der AWO in Bayern. Bei vielen Themen sei man Vorreiter gewesen, etwa bei der Schaffung von Krippenplätzen und bei der Forderung nach besserer Förderung der Frauenhäuser. In den 80er-Jahren habe die AWO bereits Zentren für Aids-Prävention errichtet. Ganz aktuell sei ein Anliegen der AWO Bayern, mehr Hilfen für Menschen mit psychischen Einschränkungen zu schaffen. Beyers Schlussappell: „Wir machen weiter für eine Zukunft, in der Menschen nicht unterschieden und eingeteilt werden.“

„Die Arbeiterwohlfahrt ist ein unverzichtbarer Bestandteil im Gesamtsystem der Region und der Stadt Stadtbergen“, betonte Stadtbergens Bürgermeister Paul Metz. Stellvertretende Landrätin Sabine Grünwald sieht die AWO als „Sprachrohr“ für eine soziale Gesellschaft. Heinz Münzenrieder, Vorsitzender des Präsidiums der schwäbischen Arbeiterwohlfahrt, würdigte die Verdienste des Kreisvorsitzenden Alois Strohmayr. Er übergab ihm die goldene AWO-Uhr. Mit unterhaltsamen Weisen umrahmte der AWO-Chor aus Großaitingen die Hundertjahrfeier. Last, but not least genossen die Gäste gute Gespräche bei Sekt und Häppchen, spendiert von den Ortsvereinen, gekrönt von der Überraschung: einer überdimensionalen AWO-Geburtstagstorte.

