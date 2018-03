vor 57 Min.

Die Angst vor dem Verkehrsinfarkt

Was passiert, wenn die neue Straßenbahnlinie 5 rollt? Die Neubaustrecke bringt zusätzliche Sorgen und Probleme für Stadtbergen, befürchtet die Stadtberger CSU.

Von Maximilian Czysz

Bei der jüngsten Sitzung zum Haushaltsplan 2018 sagte CSU-Fraktionschef Josef Kleindienst über die geplante Straßenbahnlinie: „Sie ist Fluch und Seen zugleich.“ Es drohe ein großes Verkehrschaos, wenn die Trasse im Bereich der neuralgischen Stellen – das sind der Knoten der Auf- und Abfahrt B17 und die Kreuzung B300 und Hagenmähderstraße – nicht von der Bundesstraße entkoppelt werde. Für eine umgeplante Variante in dem Bereich werde derzeit die Leistungsfähigkeit durchgerechnet, ließ Stadtwerke-Chef Walter Casazza diese woche im Augsburger Stadtrat durchblicken. Vor Jahren hatte Casazzas Vorgänger Wenninger noch eine Unterführungsidee in der Schublade. Kleindienst forderte, dass die Stadtberger Bedenken gemeinsam, rechtzeitig und klar bei der Regierung von Schwaben und beim Tiefbauamt der Stadt Augsburg als zuständigem Baulastträger deutlich gemacht werden müssen. An den Kosten dürfe es nicht scheitern – es gehe schließlich um eine Vision, die weit in die nächsten Jahrzehnte reiche.

Der CSU-Fraktionschef regte außerdem ein Bündnis der westlichen Kommunen mit Neusäß und Diedorf unter Stadtberger Federführung an. Auch die SPD im Stadtrat vermisst eine interkommunale Arbeitsgruppe. Die Fraktionsmitglieder, die hinter der neuen Linie stehen, fühlen sich nicht ausreichend informiert. „Es kann nicht sein, dass mögliche Planungen hinter verschlossenen Türen stattfinden und Stadtbergen die Entwicklung am Ende abnicken soll“, sagte Roland Mair. So sieht es auch Josef Kleindienst: „Es kann nicht sein, dass wir vor vollendete Tatsachen gestellt und nur informiert werden.“ Stadtwerke-Chef Casazza hatte mitgeteilt, dass die neue Simulation des Verkehrsflusses auch in Stadtbergen vorgestellt werden kann. Im jüngsten Verkehrsgutachten wurden an der Kreuzung von B300 und B 17 innerhalb von 24 Stunden 52500 Fahrzeuge gezählt, davon waren etwa 2500 Schwerlastverkehr – Tendenz steigend.

Mehr Verkehr droht auch durch die Uni-Klinik, so die Befürchtung der CSU. Die Kreuzungsbereiche um das Klinikum – Kobelweg, Stenglinstraße – seien jetzt schon nicht mehr aufnahmefähig. Zwangläufig würden sich Autofahrer Ausweichstrecken suchen. Und die würden in letzter Konsequenz in Stadtbergen und Neusäß den Verkehr schwer belasten. Kleindienst forderte deshalb erneut genügend Parkraum und Tiefgaragen.

Auf die Gefahr von Staus und zusätzlichen Emissionen von Stickoxiden hatte bereits die SPD hingewiesen. Im aktuellen Verkehrsgutachten seien die Auswirkungen aber nicht berücksichtigt. Dass die Luftverschmutzung ein großes Thema ist, versuchte Paul Reisbacher klar zu machen: In Deutschland würden Schätzungen zufolge pro Jahr 35000 Menschen an den Folgen von Feinstaubbelastungen sterben – mehr als durch Verkehrsunfälle.

