vor 36 Min.

Die Arbeit der plastikfreien Stammtische wird belohnt

Der Abfallwirtschaftsbetrieb spendet an das „Forum Plastikfreies Augsburg“ 5000 Euro. Die fünf Stammtische im Augsburger Land können das Geld gut gebrauchen.

Von Josefine Wunderwald

In Plastik eingeschweißtes Obst und Gemüse, Wasser aus der Einwegflasche, Essen zum Mitnehmen im praktischen Wegwerfcontainer: Plastik ist in unserem Alltag überall. Daran etwas zu verändern, hat sich das „Forum Plastikfreies Augsburg“ zur Aufgabe gemacht. Und nicht nur in Thierhaupten zahlt sich die Arbeit nun sogar in barer Münze aus.

Dort hat Claudia Drachsler-Praßler zusammen mit Carina Reitmair im Juni 2019 einen plastikfreien Stammtisch ins Leben gerufen. Weitere Stammtische wurden auch in Diedorf, Fischach, Königsbrunn, und Schwabmünchen gegründet. Einmal im Monat treffen sich dort die Stammtischmitglieder und setzen sich mit Themen rund um Nachhaltigkeit, Müllvermeidung und Ressourcenschonung auseinander.

Wofür wird die finanzielle Unterstützung genutzt?

Die Arbeit der plastikfreien Stammtische wurde nun belohnt: Als Unterstützung hat das übergeordnete „Forum Plastikfreies Augsburg“ wie berichtet eine Spende von 5000 Euro vom Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises Augsburg bekommen. Der Zuschuss soll zwischen den fünf Stammtischen aufgeteilt werden. Doch wofür genau wird die finanzielle Unterstützung genutzt?

„Die Stammtische werden sich darüber beraten, welche nachhaltigen Projekte wir mit dem Geld unterstützen können“, sagt Drachsler-Praßler. Auch Sylvia Schaab vom „Forum Plastikfreies Augsburg“ überlegt noch, wie der Zuschuss genutzt werden könne. „Das Geld wird aber vor allem für die Aufklärung über plastikfreies Leben gebraucht.“ Dazu zähle zum Beispiel auch der Aufbau von Informationsständen oder die Herstellung und Verbreitung von Anschauungsmaterial. Auch Vorträge des „Forums Plastikfreies Augsburg“ sollen finanziert werden.

Stammtische wollen mehr Menschen motivieren

„In Diedorf wird das Geld ebenso hauptsächlich für Ansichtsmaterial genutzt“, sagt Anna Röder vom dortigen Stammtisch. Außerdem sollen Referenten, die bei den Stammtischen Vorträge halten, damit unterstützt werden. Die Stammtische erhoffen sich, durch diese Aufklärungsarbeit immer mehr Menschen zu einem umweltfreundlicheren Leben zu motivieren.

In Thierhaupten hat eine Aktion bereits die ersten Früchte getragen: Im Oktober vergangenen Jahres konnte der Stammtisch durchsetzen, im Rathaus den sogenannten „FAIRteiler“ einzurichten. Dabei handelt es sich um ein Regal, in welches die Thierhauptener überschüssige Lebensmittel legen können, anstatt diese verkommen zu lassen und wegzuwerfen. „Das Angebot wird durchaus angenommen“, freut sich Drachsler-Praßler, die Mitinitiatorin des plastikfreien Stammtisches Thierhaupten. Im April plane dieser nun eine große Müllsammelaktion. „Wir hoffen, die Menschen so zu sensibilisieren und ihnen aufzuzeigen, wie viel Müll in ihrer unmittelbaren Umgebung liegt“, sagt sie.

„Das Wichtigste ist der Erfahrungsaustausch“

Weitere Themen der Stammtische seien zuletzt Nachhaltigkeit im Badezimmer und Plastikvermeidung in der Küche gewesen. Am wichtigsten sei es laut Schaab aber, mit anderen Menschen, die sich für Umweltschutz interessieren, ins Gespräch zu kommen, Tipps auszutauschen und neue Ideen zu entwickeln. Das bestätigt auch Anna Röder aus Diedorf: „Das Wichtigste ist der Erfahrungsaustausch.“

Sylvia Schaab vom „Forum Plastikfreies Augsburg“ ist der Umstieg auf ein weniger müllintensives Leben nicht schwergefallen: Ein guter Einstieg in ein plastikfreieres Leben sei es, auf Tetrapaks zu verzichten, und stattdessen Milch und Saft in Mehrwegflaschen zu kaufen. „Es bringt auch schon viel, aufzuhören, Wasser in Flaschen zu kaufen und stattdessen einfach Leitungswasser zu trinken“, sagt sie. Außerdem könne man im Supermarkt alternative Verpackungen in Erwägung ziehen oder eigene Behälter und Stofftaschen mitbringen.

Themen folgen