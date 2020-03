vor 17 Min.

Die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen

98 Absolventen werden in Neusäß verabschiedet

Insgesamt 98 Absolventen durften sich kürzlich an der kaufmännischen Berufsschule in Neusäß über den erfolgreichen Abschluss ihrer Berufsausbildung freuen – darunter 52 Industriekaufleute, 18 Kaufleute für Büromanagement, 14 Kaufleute im Groß- und Außenhandel und 14 Verkäufer und Kaufleute im Einzelhandel. Die Feierlichkeiten in der Aula wurden von den beiden Abteilungsleitern Helena Lippert und Helmut Martin moderiert und musikalisch von Renate Ebner-Hösle am Klavier begleitet.

Der Fasching war dabei der Aufhänger des Abends, weil die Schüler nicht nur in der närrischen Zeit das für sie passende Kostüm wählen müssen, sondern auch zu Beginn ihrer Ausbildung vor der Entscheidung standen, in welche Rolle sie durch ihre Berufswahl schlüpfen wollen. Um den beruflichen Rollenfindungsprozess dieser jungen Menschen zu unterstützen, braucht es neben der Familie und dem privaten Umfeld auch starke und zuverlässige Partner des beruflichen Bildungssystems und der Politik. So wurden an diesem Abend auch zahlreiche Ehrengäste aus Politik und Wirtschaft begrüßt.

Der stellvertretende Landrat Heinz Liebert stellte in seiner Rede die Großzügigkeit des Kreishaushalts bei seinen Investitionen in die Bildung heraus und lobte das modern ausgestattete Schulgebäude in Neusäß. Schulleiter Bernd Kahlert wünschte den Absolventen für die Zukunft Durchhaltevermögen, Gelassenheit und ein Gespür dafür, welche „Rolle“ zu ihrer Persönlichkeit passt.

Dabei merkte er als neuer Schulleiter an: „Sie und ich feiern heute unsere Premierenveranstaltung.“ Vonseiten der Handwerkskammer Schwaben ermutigte Anette Göllner die „Generation Z“, Veränderungsprozesse am Laufen zu halten und mit Power und Kompetenz für die Zukunft zu kämpfen. Die erfolgreichsten „Kämpfer“ des diesjährigen Absolventenjahrgangs wurden auch in diesem Jahr mit Buchpreisen belohnt und den Teilnehmern des Erasmus-Programms Zertifikate verliehen. (pm)

