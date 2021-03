Die Ausgangssperre hat Folgen für die Ostergottesdienste

Im Landkreis Augsburg gilt ab Donnerstag die Corona-Notbremse. Darunter leidet auch das kirchliche Leben - ausgerechnet an Ostern.

Die Ausgangssperre zwischen 22 und fünf Uhr hat Auswirkungen auf die Gottesdienstzeiten an den Osterfeiertagen. In Altenmünster und Baiershofen werden die Osternächte am Karsamstag um 20 Uhr und am Ostersonntag in Hegnenbach und Zusamzell um 6 Uhr gefeiert.

Die Osternacht findet am Samstag, 3. April in Biburg nicht wie geplant um 21 Uhr statt, sondern bereits um 19.30 Uhr.

Noch vor der Ausgangssperre veranstaltet der Pfarrgemeinderat Emersacker am Mittwoch, 31. März, um 18.30 Uhr eine Kreuzwegandacht in die Pfarrkirche St. Martin Emersacker. Die Frau des Pilatus, Veronika und Maria Magdalena haben Jesus auf seinem Kreuzweg begleitet. Mit den Botschaften dieser drei Frauen sollen drei Grundhaltungen erschlossen werden: auf das Gewissen hören, für andere da sein, vertrauen. Dialoge werden die jeweiligen Frauengestalten in der Andacht lebendig werden lassen. Es besteht FFP2-Maskenpflicht. (hes)

