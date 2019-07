vor 41 Min.

Die Batzenhofer feiern sich zum Jubiläum

Der westliche Gersthofer Stadtteil wurde vor 1050 Jahren erstmals erwähnt. Dies feiern die Einwohner am kommenden Wochenende mit Festzeltbetrieb und viel Musik

Das 1050. Bestehen ihres Dorfes feiern die Bewohner Batzenhofens am Wochenende. Das ganze Wochenende wird vielfältig musikalisch umrahmt.

Heute leben in der Gemeinde westlich der Schmutter rund 900 Menschen. Erstmals urkundlich erwähnt wurde Batzenhofen im Jahr 969 in der „Ulrichsurkunde“. Später ging der Ort dann an das Kloster St. Stephan zu Augsburg über und wurde anschließend die Zentrale der ländlichen Besitzungen des Stifts Augsburgs. Auf seinem Weg nach Goslar im Jahr 1154 besuchte schließlich Kaiser Friedrich Barbarossa Batzenhofen – eine besondere Ehre. Damals wurde der heutige Gersthofer Stadtteil noch als „Pazenhoua“ bezeichnet. Erst um das Jahr 1400 ging man zum heute noch immer gültigen Namen über.

Bereits im Jahr 1912 wurde Batzenhofen an das Licht- und Kraftstromnetz angeschlossen. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden rund 172 Heimatvertriebene aus dem Sudetenland in Batzenhofen eingegliedert. Der Ort selbst zählte damals weniger als 500 Einwohner. Ab 1948 verkehrten die ersten Autobusse der Stadtwerke Augsburg dort.

In den 1950er Jahren nahm die Entwicklung der damals noch eigenständigen Gemeinde dann Fahrt auf, neue Baugebiete wurden ausgewiesen und die entsprechende Infrastruktur, beispielsweise ein Kanalsystem, geschaffen. Auch eine Mehrzweckhalle wurde erstellt. Diese ist inzwischen allerdings dringend sanierungsbedürftig. Bis Januar 1978 war Batzenhofen eine eigenständige Gemeinde, wurde aber im Zuge der Gebietsreform an die Stadt Gersthofen angegliedert. Batzenhofen ist auch der Heimatort des 88-jährigen Gersthofer Altstadtrats und Ehrenbürgers Josef Schuler, der von vielen als der „heimliche Bürgermeister“ dieser Gemeinde bezeichnet wird. Insgesamt erstreckt sich die Fläche des Ortsteils auf 350 Hektar, 102 davon Waldfläche.

Einen offiziellen Festakt zum 1050. Jubiläum gab’s schon am 20. Mai. Nun sind die Einwohner an diesem Wochenende mit einem „Fest der Batzenhofer für die Batzenhofer“ an der Reihe.

Den Auftakt zum Fest bildet am Freitag, 12. Juli, eine „Village-Party“. Beginn ist um 20.30 Uhr im Festzelt. Die offizielle Eröffnung der Feierlichkeiten ist dann am Samstag, 13. Juli, um 15 Uhr mit dem Bieranstich durch Bürgermeister Michael Wörle. Dazu gibt’s Kaffee und Kuchen sowie ein Kinder- und Jugendprogramm. Ab 16 Uhr spielt die Schüler- und Jugendkapelle Batzenhofen. Um 17 Uhr ist ein Luftballonstart geplant. Um 19.30 Uhr startet der Dorfabend mit Festzelt mit der Showband Schlawiner.

Auftakt am Sonntag, 14. Juli, ist mit einem Gottesdienst im Festzelt. Zum Mittagstisch ab 11.30 Uhr spielt die Musikkapelle Batzenhofen, ab 13 Uhr gibt’s Kaffee und Kuchen sowie Programm für Kinder und Jugendliche. Die Musikkapelle Gablingen tritt ab 13.30 Uhr auf.

Anlässlich des 25. Jubiläums des Kindergartens St. Martin in Batzenhofen findet um 15.30 Uhr die „Reise mit der Zeitmaschine“ statt. Zum Festausklang ab 18 Uhr spielt dann die schwäbische Trachtenkapelle Hirblingen.

Wegen des Dorffestes in Batzenhofen kann die AVV-Regionalbuslinie 502 die Haltestellen „Batzenhofen, Friedhof“ und „Batzenhofen, Gasthaus Schmid“ vom 12. Juli, 16 Uhr bis 14. Juli, 20 Uhr nicht bedienen. Die GVG-Buslinie 27 kann während dieser Zeit die Haltestelle „Batzenhofen, Friedhof“ nicht anfahren. Die Haltestelle „Batzenhofen, Gasthaus Schmid“ kann diese jedoch regulär anfahren. (AL)

Themen Folgen