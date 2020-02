20:02 Uhr

Die Blasharmoniker in Gersthofen suchen einen neuen Dirigenten

Ulrich Fischer wird im Jubiläumsjahr noch den Takt angeben. Zum Jahresende hört er beim Gersthofer Orchester auf. Die Dirigentensuche wird spannend.

Von Diana Zapf-Deniz

„Dirigent/in gesucht“: So steht es derzeit auf der Internetseite der Gersthofer Blasharmoniker und auch auf der Seite des Allgäu-Schwäbischen-Musikbundes, zu dem das Blasorchester gehört. Gesucht wird zum 1. Dezember 2020, denn im 30. Jubiläumsjahr bleibt der langjährige Dirigent und Mitbegründer des Orchesters, Ulrich Fischer, den Musikern noch erhalten.

„Ich war 30 Jahre immer in erster Verantwortung“, erzählt Fischer, der bis 2010 neben dem Dirigat auch noch das Amt des Vorsitzenden innehatte. „Es ist eine schöne, gelungene und traumhafte Zeit“, schwärmt er. „Doch jetzt kann ich noch alles selbst steuern. Und wenn es am Schönsten ist, soll man aufhören“, so der Dirigent, der eben seinen 55. Geburtstag feierte und sein letztes Dirigat im November mit einem „Best of“ abschließen wird. „Vom Herzen bin ich immer ein Musiker und das am liebsten unter Freunden und miteinander. Mehr wollte ich eigentlich nie.“ Deshalb freut sich Fischer, dessen Instrument das Eufonium ist, wieder zurück zu seinen Wurzeln kehren zu dürfen.

Fischer hat genaue Erwartungen an seinen Nachfolger

Die Dirigentensuche werde spannend. „Wer bewirbt sich? Wie sind die Bewerber drauf? Wen laden wir ein, wenn sich hoffentlich jemand bewirbt? Und wie wird die Entscheidung des Orchesters ausfallen?“ All diese Fragen stellt sich Fischer. Vor jeder Probe haben die Blasharmoniker derzeit stets Gastdirigenten. 2019 war es eine Frau – und sie können sich auch durchaus eine Dirigentin vorstellen. Fischer hat genaue Erwartungen an seinen Nachfolger oder seine Nachfolgerin: „Es soll jemand sein, der unser Orchester dort abholt, wo es ist, und dann ein oder zwei Schritte nach vorne bringt.“ Jemand umgängliches, der sich am Vereinsleben beteiligt und das Orchester auf professionelle Beine stellt. „Ich habe es aus Lust und Laune gemacht und hatte großen Spaß“, sagt Fischer, der nie eine Dirigentenausbildung durchlief.

Josef Schiele, Vorsitzender des Vereins, kann Fischers Entscheidung nachvollziehen: „Uli Fischer dirigiert im 26. Jahr. Das ist eine sehr lange Zeit als Dirigent in einem einzigen Orchester.“ Fischer sei damals hobbymäßig und als ehrenamtlicher Non-Profi zum Laienorchester dazu gekommen. Schiele ist auch schon fast seit Bestehen der Blasharmoniker mit dabei und erinnert sich: „Man hat es schon beim ersten Konzert gemerkt, dass das eine tolle Partnerschaft war und ist mit Uli Fischer.“ Auch wenn Fischer noch Ideen für viele weitere Jahre habe, so möchte er sich einfach mal wieder hinten ins Orchester reinsetzen, vermutet Schiele.

Der Dirigent muss einfach passen

Eine Dirigentensuche sei gar nicht so einfach und könne sich hinziehen, aber auch ganz kurz sein. Sie haben zusätzlich an der Universität Augsburg, dem Leopold-Mozart-Zentrum für Musik und Musikpädagogik, plakatiert. „Die Ausschreibung wird über die musikalischen Leiter und Orchester Kreise ziehen“, hofft Schiele. „Es wird dann ein gemeinsamer Auswahlprozess, eine Orchesterentscheidung sein. Der Dirigent muss einfach zu uns passen“, so der Vorsitzende.

Das Altersspektrum der rund 70 Musiker reiche von 18 bis gut 60 Jahren. Die jungen Leute wollen dabei viel Neues ausprobieren und suchen die Herausforderung. Ein Dirigent müsse sie mitreißen und die Noten spüren lassen. Geprobt wird dienstags zwischen 20 und 22 Uhr. Es gibt aber auch Probenwochenenden, Zusatz- und Generalproben in den Proberäumen des neu gebauten Hauses der Musik in Gersthofen.

Pro Jahr gibt es ein musikalisches Projekt

Im November findet stets das Jahreskonzert statt, im Mai oder Juni die Serenade im Nogent-Park Gersthofen. Und pro Jahr gibt es ein musikalisches Projekt. Zudem absolvieren die Musiker jährlich etwa fünf Engagements und unternehmen alle zwei bis drei Jahre Konzertreisen. Unter anderem bereisten sie schon Russland, Schottland, Namibia und China. Die Weihnachtsfeier, das Hüttenwochenende und das Grillfest gehören zum Vereinsleben mit dazu.

Den Bewerbern sind sie dankbar, wenn sie auch ihre musikalischen Ziele und Schwerpunkte sowie natürlich auch die Honorarvorstellungen mit angeben. Die Stilrichtung des sinfonischen Blasorchesters der Oberstufe umfasst die Filmmusik, Musicals, Big Band und Swing, Rock und Pop sowie die traditionelle Blasmusik.

