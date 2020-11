vor 3 Min.

Die Bücherei in Stadtbergen erstrahlt im neuen Glanz

Das Kerzenschein-Konzert am 12. November ist coronabedingt abgesagt, aber die Bücherei Stadtbergen hat dennoch gute Nachrichten.

Von Ingrid Strohmayr

Zwei Wochen war die Stadtberger Stadtbibliothek in der Sonnenstraße aufgrund von Renovierungsarbeiten geschlossen. Seit Anfang der Woche erstrahlt die Bücherei im neuen Glanz, sie erhielt eine neue Beleuchtung mit warmweißem dimmbaren LED-Licht, die Wände bekamen einen neuen Anstrich, veraltete Möbel wurden entsorgt und auch die Aufstellung der Bücher optimiert und entzerrt.

Stadtbergen: Die Bücherei ist nicht vom Lockdown betroffen

Bunte Kissen auf den Fensterbänken bringen einen fröhlichen Farbtupfer in den Raum. Von der Erneuerung profitiert vor allem der Eingangsbereich, der nicht nur größer und luftiger wirkt, sondern aufgrund des zusätzlich geschaffenen Platzes auch den coronabedingten Hygienemaßnahmen entgegenkommt, da die vorgeschriebenen Abstände großzügig eingehalten werden können. Die Zeitschriftenecke mit ihren knallroten Sesseln lädt den Leser zum Verweilen ein, das Sortiment wurde „ausgemistet und umgeräumt“, sagt Stefanie Frommberger, die selbst überrascht war, dass dadurch wiederum weiterer Platz gewonnen wurde.

Stefanie Frommberger leitet die Stadtbibliothek in Stadtbergen. Bild: Ingrid Strohmayr

Demnächst steht noch eine Erneuerung des Teppichbodens an. „Wir sind sehr glücklich mit der neuen Beleuchtung und den kleinen Veränderungen, die wir an den Regalen und sonstigen Möbeln vorgenommen haben. Alles wirkt jetzt viel einladender und übersichtlicher“, freut sich Stefanie Frommberger.

Erleichtert zeigen sich die Büchereileiterin und Stadtdirektor Holger Klug, dass die Büchereien in Stadtbergen und Leitershofen nicht vom vierwöchigen „Lockdown light“ betroffen sind, obwohl sie zu den Freizeiteinrichtungen zählen.

Leitershofer Bücherei schließt in den Herbstferien

Die Leitershofer Bücherei ist allerdings während der Herbstferien turnusgemäß geschlossen. „Unsere Bibliotheken sind von den Beschränkungen laut der Pressekonferenz vom Donnerstag nach Aussage des bayerischen Innenministers Joachim Herrmann nicht betroffen. Sie müssen also nicht geschlossen werden. Natürlich findet der Betrieb nur unter strengen Hygieneauflagen statt“, erklärt Klug. Allerdings kann das Kerzenschein-Konzert, das am 12. November mit dem Solina Cello Ensemble angekündigt war, nicht stattfinden. „Wir haben es leider absagen müssen und hoffen, dass wir es am Donnerstag, 10. Dezember, Beginn 19.30 Uhr, nachholen können“, bedauert Büchereileiterin Stefanie Frommberger.

