vor 55 Min.

Die Bühne zieht sie magisch an

Marina Igelspacher will ihre Leidenschaft für Tanz, Gesang und Bühne zu ihrem Beruf machen und strebt eine Karriere als Musicaldarstellerin an.

Marina Igelspacher präsentiert ein neues Weihnachtsmärchen. Warum die 22-Jährige gerne mit Kindern arbeitet

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Marina Igelspacher hat schon mit einigen Eigenproduktionen in Neusäß für Aufsehen gesorgt: Einmal war es ein christliches Musical aufgeführt in der St. Ägidiuskirche, ein andermal ein mitreißendes Weihnachtsmärchen in der Stadthalle. Dabei überzeugt die 22-Jährige nicht nur mit überraschenden Ideen, sondern scheut sich auch nicht, eine große Kinderschar im Alter ab vier Jahren unter ihre Fittiche zu nehmen.

Stets gelingt es ihr mit viel Einfühlungsvermögen ihre jungen Darsteller zu führen und anzuleiten. „Sie wissen, wie sie sich zu verhalten haben und dass sie anschließend wieder toben dürfen“, verrät Marina Igelspacher ihr Rezept. Für ihr neues Projekt, das neue Weihnachtsstück in der Stadthalle Neusäß, sucht sie noch Mädchen und Jungen aller Altersklassen, die Lust haben zu singen, zu spielen und auf einer Bühne zu stehen.

Nach ihrem großen Erfolg mit dem letztjährigen Weihnachtsmärchen „Weihnachtszauber“ ruhte die junge Neusässerin keineswegs. Es gab immer wieder kleinere Projekte mit dem Juki-Kinderchor und eigene Produktionen. Im Sommer entwickelte sie, mit Unterstützung ihrer Freundin Bianca Steinbusch das neue Weihnachtsstück, „Die Botschaft der Liebe“, mit dem sie die Grundbotschaft von Weihnachten vermitteln möchte. Bewusst habe sie diesmal kein Märchen geschrieben, erklärt sie.

Das Stück handelt von einem Mädchen aus wohlhabender Familie, das sich zu Weihnachten als Geschenk nichts weiter wünscht, als Mut. Mut, um sich für andere einsetzen zu können, so wie es das bei einem Bettelmädchen gesehen hatte. Die Eltern können das nicht verstehen, es gibt Streit und Stress und so macht sich das Mädchen auf den Weg, um das Bettelmädchen zu suchen, gibt sie bereits einen kleinen Einblick. Wie die Geschichte weitergeht und endet, will sie natürlich nicht verraten, das ist schließlich am 1. Dezember um 17 Uhr in der Stadthalle Neusäß zu sehen.

Marina Igelspacher ist bewusst, dass ab dem 14. September nun erst die richtige Arbeit losgeht. Es gilt abzuschätzen, was sich auf der Bühne realisieren lässt und die Stärken der Kinder herauszufiltern. Bis zur Premiere gibt es nur zehn Proben. „Das ist nicht viel“, ist sich Marina Igelspacher bewusst. Erfahrungen hat sie als Leiterin des Kinderchors St. Ägidius und von eigenen Auftritten bei der Gruppe Young Stage.

Tanzen, Spielen und Singen ist eben schon immer ihre Welt gewesen. Dies drückte sich auch darin aus, dass sie ihre Freizeit mit Gesangsunterricht, Ballett und Modern Dance sowie Schauspielunterricht verbrachte. Eine Karriere als Musicalstar fasste sie bisher nicht ins Auge. Sie war immer glücklich in ihrem Beruf als Logopädin, denn ihr war immer klar, dass künstlerische Berufe ein hartes Brot sind.

Doch der Magie der Bühne kann sie sich jetzt doch nicht mehr entziehen. Sie will nun den Sprung ins kalte Wasser wagen. Ab September wird sie deshalb drei Jahre lang an der Münchner Abraxas Akademie Tanz, Gesang und Schauspiel studieren. „Es ist dabei nicht das Ziel berühmt zu werden“, erklärt sie. Sie habe einfach das Bedürfnis mehr über ihren Körper zu lernen, um Rollen besser verkörpern zu können. Wenn ihr das gelungen ist, dann kann sie sich für ihre künstlerische Zukunft ziemlich viel vorstellen. „Ich lass mich einfach überraschen“, erklärt sie.

