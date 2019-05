vor 18 Min.

Die Bürger dürfen ein bisschen was von Gersthofens Geld ausgeben

Bürgerhaushalt: Um diese Summen geht es in der reichsten Stadt des Landkreises Augsburg.

Im Vergleich zu den 114 Millionen Euro, welche Gersthofens Stadträte in diesem Jahr ausgeben wollen, sind 100000 Euro ein kleiner Betrag. Das Besondere: Über seine Verwendung sollen die Gersthofer Bürger direkt entscheiden dürfen.

„Bürgerhaushalt“ nennt sich das Projekt, für das der Stadtrat jetzt den Weg frei gemacht hat und das es erst in wenigen deutschen Städten gibt. Das Modell: In einer ersten Phase kann jeder Gersthofer ab 16 Projekte vorschlagen, für die die Stadt im Jahr 2020 Geld ausgeben soll. Teure Millionenvorhaben können es aber nicht sein: Ein Projekt darf höchstens die Hälfte des Gesamtbudgets verschlingen, 2020 sind das also 50000 Euro.

Abgestimmt wird online

Egal ob nun Fahrradständer oder Spielgerät: Jeder Vorschlag wird von der Verwaltung hinsichtlich Machbarkeit und Rechtmäßigkeit überprüft. Ist das gegeben, sollen alle Gersthofer abstimmen können. Daraus entsteht eine Reihenfolge. Nach dieser werden nach Genehmigung durch den Stadtrat alle Projekte angepackt, bis das Jahresbudget aufgebraucht ist. Wer leer ausgeht, kann es im kommenden Jahr wieder versuchen. Das Vorschlags- sowie Abstimmungsverfahren soll online abgewickelt werden.

Im Prinzip waren alle Stadtratsfraktionen für den Bürgerhaushalt und würdigten ihn als ein Stück direkter Demokratie und Bürgerbeteiligung. Allerdings forderten WIR und zunächst auch CSU ein Quorum, um die Projekte hinreichend zu legitimieren: Damit ein Vorschlag umgesetzt werden könne, müsse mindestens ein Prozent der abstimmungsberechtigen Gersthofer zustimmen. Das wären so 150 bis 160 Stimmen, die zusammenkommen müssten.

Ist ein Quorum sinnvoll?

Ein derartiges Quorum gibt es laut Verwaltung bei keinem anderen Bürgerhaushalt in Deutschland. Die Gegner des Quorums (FW, SPD/Grüne, Pro Gersthofen) argumentierten, dieses schrecke von der Teilnahme ab. Wenn Bürger für ihre Projekte gleich einen kleinen Wahlkampf führen müssten, hätten sie womöglich keine Lust mehr. Am Ende ließ sich die CSU auf einen einjährigen Probelauf ohne Quorum ein. WIR beharrte dagegen bei seiner Forderung nach dem Quorum und unterlag in der Abstimmung. (cf)

