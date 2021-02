vor 35 Min.

Die Corona-Inzidenz im Kreis Augsburg sinkt langsam

Seit einem Höhepunkt am Sonntag sinkt die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg wieder, wenn auch langsam. Wie viele Menschen bereits geimpft wurden.

Von Gunter Oley

Nur geringfügig hat sich nach Angaben des Robert-Koch-Instituts ( RKI) die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis Augsburg verändert.

Beim RKI sind am Mittwoch aus dem Landkreis Augsburg 21 neue Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus gemeldet worden. Damit sinkt der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz auf 31,6, am Tag zuvor lag er mit 32,7 nur geringfügig höher. Ein Wert unter 35 gilt als wichtig für weitere Lockerungen, diesen Bereich hatte der Landkreis bereits vor etwas mehr als einer Woche erreicht. Allerdings war dann der Wert wieder angestiegen, bis er am vergangenen Sonntag mit 40,2 einen vorläufigen Höhepunkt erreichte. Seitdem nimmt er langsam, aber stetig ab.

16.800 Corona-Impfungen im Landkreis Augsburg

Die Zahl der Todesopfer aus dem Landkreis Augsburg liegt unverändert bei 168.

Nach Angaben des Landratsamts Augsburg wurden im Kreis bislang rund 16.800 Impfungen gegen das Coronavirus verabreicht. In rund 5800 Fällen handelte es sich dabei bereits um eine Zweitimpfung, die etwa drei bis vier Wochen nach der ersten Impfung durchgeführt wird.

