Die Corona-Inzidenz im Kreis Augsburg steigt wieder

Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz im Kreis Augsburg zuletzt gesunken war, steigt sie nun wieder an. Auch die Zahl der Toten steigt wieder schneller.

Von Sören Becker

In der Statistik des Robert-Koch-Instituts sind am Wochenende und am Montag 93 Fälle dazugekommen. Damit weiß das RKI von 7196 Menschen, die bisher mit Corona infiziert waren. 201 davon wurden in den vergangenen sieben Tagen in die Statistik aufgenommen. Auf 100.000 Bewohner heruntergerechnet ergibt sich daraus eine Inzidenz von 79,3.

Das Gesundheitsamt hat etwas andere Zahlen, die aber den gleichen Trend widerspiegeln: Die Zahlen vom Landratsamt beziehen 27 neue Fälle in die Statistik mit ein und kommen auf 7183 bisher Infizierte. Im Zuge einer Datenbereinigung haben das Gesundheitsamt und das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit etwa 100 "Streichmeldungen" aus der Statistik entfernt, die durch Doppelmeldungen und andere Fehler zustande gekommen waren. Es handelt sich dabei ausnahmslos um Fälle aus dem vergangenen Jahr, sodass Zahlen zum aktuellen Infektionsgeschehen nicht beeinflusst werden.

Wie viele Menschen sind im Landkreis Augsburg bisher im Zusammenhang mit Corona verstorben?

Laut RKI gab es seit Freitag elf neue Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Acht davon wurden am Dienstag in die Statistik aufgenommen. Damit steigt die Zahl der Toten auf 137. Das Landratsamt weiß nur von 136 Toten. Das sind neun mehr als am Freitag.

Wie ist die Corona-Situation in meiner Gemeinde im Kreis Augsburg?

Wie viele Menschen befinden sich im Landkreis Augsburg in Quarantäne?

Aktuell befinden sich laut Gesundheitsamt 235 positiv getestete Menschen im Landkreis Augsburg in Quarantäne.

Wie ist die Situation an den Kliniken im Landkreis Augsburg?

Die Situation an den Kliniken im Landkreis Augsburg hat sich zuletzt entspannt. Laut DIVI-Intensivregister gibt es zwölf Betten, von denen drei aktuell frei sind. Eines ist mit einem Corona-Patienten belegt, der invasiv beatmet wird.

