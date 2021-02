10:25 Uhr

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg bleibt unter 35

Mithilfe von Schnelltests soll die Corona-Lage noch weiter in den Griff bekommen werden.

Der Sieben-Tage-Wert der Neuinfektionen mit dem Coronavirus pendelt sich im Landkreis Augsburg zurzeit bei rund 33 ein. Ein Nachbarlandkreis hat einen Top-Wert.

Von Regine Kahl

Es geht gerade nicht viel vor, aber auch nicht zurück: Der entscheidende Inzidenzwert bei den Neuinfektionen mit dem Coronavirus liegt am Mittwoch laut Robert-Koch-Institut (RKI) im Landkreis Augsburg bei 32,7. Damit ist er ungefähr gleich hoch wie am Dienstag. Ein Wert unter 35 gilt als wichtig für weitere Lockerungen.

Ein neuer Todesfall ist dazu gekommen. Insgesamt sind 168 Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert hatten, im Augsburger Land gestorben. Die Zahl der neuen Infektionen ist inzwischen überschaubar: Von Dienstag auf Mittwoch sind 18 dazu gekommen.

Sieben-Tage-Inzidenz: Nachbarn mit guten Werten umgeben den Landkreis Augsburg

Die Entwicklung in den Nachbarlandkreisen schaut noch besser aus. Der Landkreis Donau-Ries hat nur noch einen Inzidenzwert von 12,0. Das ist der zweitniedrigste in ganz Deutschland, direkt hinter dem Landkreis Dithmarschen in Schleswig-Holstein. Für Aichach-Friedberg meldet das RKI 26,7.

Lesen Sie auch:

Themen folgen