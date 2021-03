vor 19 Min.

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg steigt erneut

Die Corona-Inzidenz im Landkreis Augsburg liegt weiterhin unter der Grenze von 50, steigt aber stetig an. Nun beträgt der Wert 43,8.

Von Gunter Oley

Am Wochenende ist der Wert der Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg wieder gestiegen.

Nach Angaben des Robert-Koch-Insitituts ( RKI) lag er am Samstag bei 39,8 und am Sonntag bei 41,8. Dieser Trend hat sich auch am Montag fortgesetzt, mit sieben neu gemeldeten Fällen einer Corona-Infektion ist der Wert nun auf 43,8 gestiegen. Damit liegt die Inzidenz seit drei Wochen unter der Grenze von 50.

Im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion sind bislang 170 Menschen aus dem Landkreis Augsburg gestorben, diese Zahl hat sich seit Freitag nicht verändert.

Rund 12.000 Menschen haben mindestens eine Impfung erhalten

Nach Informationen des Landratsamts Augsburg haben bis zum Sonntag rund 12.000 Menschen im Kreis eine Erstimpfung gegen das Coronavirus erhalten. Etwas mehr als die Hälfte dieser Personen wurde auch ein zweites Mal geimpft.

