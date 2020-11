17:50 Uhr

Die Corona-Zahlen im Landkreis Augsburg fallen weiter

Die Corona-Maßnahmen beginnen, Wirkung zu zeigen. Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg fällt zum zweiten Mal in Folge.

Von Sören Becker

Die Sieben-Tage-Inzidenz im Landkreis Augsburg ist am zweiten Tag in Folge gefallen. Das geht aus den Daten des Gesundheitsamtes hervor. So hat man in den letzten sieben Tagen 240,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner verzeichnet. Am Dienstag lag die Zahl noch bei circa 260. Bis dato wurden 3117 Menschen positiv auf das Virus getestet. 2103 Menschen sind wieder genesen. 990 sind noch erkrankt oder infiziert. Die Zahl der Menschen die an oder mit Corona gestorben sind, liegt weiterhin bei 24.

Lesen Sie auch:

Themen folgen