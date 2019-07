vor 21 Min.

Die DJK wird auch an der Spitze noch jünger

Bei der Jahreshauptversammlung konnte der Vorstand des Leitershofer Vereins viel Erfreuliches berichten

„Die DJK-Leitershofen, der Familienverein“ – dies ist eines der Leitmotive der Vereinsarbeit, neben der Wertevermittlung, dem sportlichen Expertenwissen, der Förderung von Kindern, Jugend und der Gemeinschaft. Daneben soll der Verein jung, modern und attraktiv agieren und finanziell unabhängig und nachhaltig wirtschaften. Diese Aspekte stellte Vorstand Sebastian Kaderk bei seiner Begrüßung zur Jahreshauptversammlung vor.

Die DJK Leitershofen hat bei knapp 1100 Mitgliedern einen Anteil von 52 Prozent bei den unter 17-Jährigen. Die Jugend gilt es in die Vereinsarbeit mit einzubinden und auch an die Verantwortung heranzuführen. Dementsprechend wurde bei den anstehenden Neuwahlen auch auf eine Verjüngung des Vereinsvorstands gesetzt. Sebastian Bernhart wurde neben Karl Kaiser zum stellvertretenden Vorstand gewählt. Sportwarte sind nun Kathrin Reich und Jonas Kaiser. Neue Besitzer sind Marc Braun und Carola Bischof. Verena Leimer wechselte von der Jugendleitung zum Pressewart.

Vor den Wahlen berichteten die bisherigen Sportwarte über die Aktivitäten im Sommer und Winter vom Nordic Walking bis zum Mountainbiken. Die Ski-Rennmannschaft konnte erneut auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken: Die Mannschaftswertung des Schöffel-Kids-Cups wurde zum sechsten Mal in Folge gewonnen, weiter wurden zahlreiche individuelle Podestplätze von der Rennmannschaft eingefahren und in den weiteren Allgäuer Rennserien konnten beachtliche Ergebnisse erzielt werden. Die Jugendwarte konnten neben den Skiaktivitäten von Sommerevents wie Rafting und Mountainbiken berichten wie auch von den Neuwahlen der Jugendleiter (Lea Kaiser, Michael Hutter) in der Jugendversammlung.

Der Bericht der Kassenwartin Michaela Bernhart spiegelte die solide Haushaltssituation wider, drückte auch den Dank an die Stadt Stadtbergen für die Bezuschussungen aus. Das Haus Tirol in Berwang kann sowohl im Sommer wie im Winter eine gute Auslastung ausweisen und trägt sich selbst, sodass in diesem Jahr bereits eine nachhaltige Erneuerung der Heizungsanlage angegangen werden kann.

Der Waldkindergarten und die Waldspielgruppen berichteten von der diesjährigen Mithilfe bei der Vorbereitung des Wasservogels, eines alten Leitershofer Brauchs zu Pfingsten.

Den Abschluss der Jahreshauptversammlung bildete traditionsgemäß das Sommerfest. (AL)

